Cultura asegura en 122 millones 47 obras que se exhibirán en El Prado en una exposición dedicada a Goya

Publicado 11/09/2019 10:32:04 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha otorgado garantía de Estado a 47 obras para ser expuestas en el Museo del Prado en la exposición 'Solo la Voluntad me sobra. Dibujos de Francisco de Goya' y a las 36 obras que se exhibirán dentro de la exposición 'Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana'.

Las obras que se expondrán dentro de la exposición del pintor aragonés, del 19 de octubre al 16 de marzo de 2020, han sido aseguradas en 121,9 millones de euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La exposición reunirá más de un centenar de los dibujos de Goya, procedentes de las propias colecciones del Prado y de colecciones públicas y privadas de todo el mundo, y ofrecerá un recorrido cronológico por su obra, con presencia de dibujos de toda su producción, desde el Cuaderno italiano a los álbumes de Burdeos. Además, aportará una visión moderna de las ideas que el artista abordó de forma recurrente durante su vida, y que pondrá de manifiesto la pervivencia y actualidad de su pensamiento.

Asimismo, Cultura ha asegurado en 22,5 millones de euros los 36 obras que se exhibirán en El Prado en la exposición 'Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana'.

La muestra, que estará abierta al público del 22 de octubre al 2 de marzo, mostrará la personalidad artística de dos de las mujeres más notables de la historia del arte occidental. A través de un total de sesenta obras, el Museo del Prado reunirá por primera vez, en el mismo espacio, los más importantes trabajos de Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, pintoras que alcanzaron reconocimiento y notoriedad entre sus contemporáneos, a pesar de y al mismo tiempo, por ser mujeres.

Las obras que se expondran en la pinacoteca madrileña han sido cedidas por museos internacionales como el National Museum of

Women in the Arts y la National Gallery of Art de Washington, el Museo de Arte de Budapest, la Gallerie Degli Uffizi de Florencia o la Fundación Casa de Alba de madrid.