La cultura despide 2023, año en el que se enterró la pandemia y trajo caras nuevas a las instituciones

La polémica en San Sebastián por el documental de Josu Ternera, el cierre del Año Picasso o la retirada de Serrat, protagonistas del año

La cultura dirá el próximo 31 de diciembre adiós a 2023, un año en el que el sector ha recuperado las cifras previas a la pandemia en muchos campos (e incluso las ha superado) y en el que se han producido relevos en algunas instituciones relevantes, empezando por el propio Ministerio que, tras años compartido, volverá a tener responsabilidades únicas en las manos de Ernest Urtasun.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Urtasun cogió el relevo de la cartera de Cultura de manos de Iceta. Las palabras del nuevo ministro avanzaban que una de sus prioridades en esta legislatura será la "libertad de expresión" y buscará "levantar la bandera de la cultura frente a la censura y el miedo".

Precisamente este final de 2023 ha estado lastrado por las denuncias de cancelación de algunos eventos, películas y obras teatrales por parte de sus integrantes en España, como la cancelación del Festival Periferias de Huesca o el veto a la obra teatral 'Orlando' de Virginia Woolf en Valdemorillo (Madrid).

De hecho, uno de los primeros casos que ha tenido que afrontar ha sido el de la "censura" con la obra de teatro 'Qué difícil es', en Quintanar de la Orden (Toledo), ante la que ya ha anunciado respuestas "con contundencia" ante este tipo de actuaciones. En el apartado legislativo, ya se ha dado luz verde a la modificación de la Ley de Mecenazgo y Urtasun ha prometido en sus reuniones con el sector que la nueva Ley del Cine será una "prioridad".

Este año ha sido el de la consolidación de la medida estrella del ministro saliente, el Bono Cultural. Esta iniciativa, que arrancó en julio de 2022, ha sido solicitado por 326.579 jóvenes que cumplen los 18 años en 2023, lo que supone la inscripción de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2005 y casi 50.000 jóvenes más que en la primera edición, según datos de Cultura.

Otra de las caras nuevas es la de Manuel Segade, nuevo director del Museo Reina Sofía, en sustitución de Manuel Borja-Villel. La elección de esta cargo no estuvo exenta de polémica, puesto que Borja-Villel terminaba sus quince años y no fue hasta semanas antes cuando finalmente confirmó que no se iba a presentar a una reelección, opción en cuestión si se atendía a las buenas prácticas que rigen a la pinacoteca.

Segade reveló el pasado mes de septiembre algunas de las que serán sus líneas maestras, destacando en especial su apuesta por "la cultura popular", a través de la cual abrirá las puertas de la pinacoteca por ejemplo al trap, citando nombres como los de Rosalía, C. Tangana o la cantante venezolana Arca.

Han sido precisamente los museos los que han mejorado la cara de la cultura con unas previsiones de visitantes que están a la altura de las cifras prepandemia, siendo el Museo del Prado el primero que ha avanzado que, a tan solo cuatro días y medio de que acabe el año, está a menos de 25.000 visitas de superar el récord histórico logrado en 2019, año del Bicentenario --3,2 millones de personas--.

A todo esto se añadirá un nuevo museo para engordar la cifra de visitantes, con la Galería de las Colecciones Reales, que abrió sus puertas el pasado mes de julio y ya tan solo el primer mes --con cuatro jornadas gratuitas-- reunió a un total de 57.842 personas en sus instalaciones.

SIN PRIMAVERA SOUND EN MADRID

La música ha sido otra de las triunfadoras de 2023, especialmente los festivales (con matices). De nuevo este año se han registrado buenas cifras en algunos de los eventos musicales punteros en España, como el festival Sonorama o el BBK Live, si bien ha tenido algún borrón como la novedad de la edición madrileña del Primavera Sound.

Este festival, que se estrenaba en la capital, reunió a unos 90.000 asistentes en dos jornadas, por debajo de las previsiones de la organización y que ha supuesto que para el próximo año no esté prevista otra edición en Madrid. También ha habido guiños incluso por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a estos eventos, ya que por ejemplo acudió al festival internacional de música indie 'Cala Mijas' a finales de agosto.

Artistas internacionales como Bruce Springsteen, Rod Stewart, Coldplay, Harry Styles o Duki, entre otros, y artistas nacionales como Pablo Alborán, Bad Gyal, Quevedo o Lola Índigo, han sido también protagonistas con llenos en sus conciertos en el primer año sin Joan Manuel Serrat en los escenarios y en el que Joaquín Sabina ha concluido su gira con interrogantes sobre su futuro.

EL CINE MEJORA CIFRAS

Para el cine también ha sido un buen año, que arrancó con unos premios Goya en Sevilla donde triunfó 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen, y sorpresivamente la cinta de Carla Simòn, 'Alcarràs', se fue de vacío. En el panorama internacional, se han cosechado triunfos en 2023, continuando el legado del año anterior. 'Pacifiction' y 'As bestas' sumaron tres Premios César de la Academia de Cine de Francia y la actriz protagonista de '20.000 especies de abejas', Sofía Otero, logró el Oso de plata en el Festival de Cine de Berlín.

También en el festival alemán, 'Samsara', de Lois Patiño, se hizo con el premio del jurado en la sección Encounters, que compartió con el filósofo español Paul B. Preciado por su ópera prima, 'Orlando'. La Academia del Cine Europeo galardonó a la cineasta española Isabel Coixet y a Pablo Berger con su 'Robot Dreams', premio a Mejor Película de Animación.

El festival de cine de San Sebastián celebrado en septiembre, donde triunfó la cinta 'O'Corno' de la directora Jaoine Camborda, fue otro centro de polémica debido al estreno del documental 'No me llame ternera', de Jordi Évole. La cinta, que contó con el rechazo de varios intelectuales debido a que se daba voz a un exdirigente de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', reveló la participación del protagonista en un asesinato por el que no fue procesado y que, además, fue sobreseído por la Ley de Amnistía de 1977.

En líneas generales, el cine español cerrará el año 2023 con una taquilla superior a los 76 millones de euros, lo que supone una cifra más alta que el 2022, cuando se recaudó algo más de 75 millones de euros, según datos provisionales del Ministerio de Cultura, recogidos por Europa Press. No obstante, estas cantidades aún no alcanzan las marcadas antes de la pandemia, cercanas o superiores a los 100 millones de euros.

A falta de cerrar el año, la cifra recaudada por el cine español es de 76.806.652 millones de euros, si bien estos datos están fechados hasta el 17 de diciembre. Esto significa que la taquilla aumentará a finales de año, gracias por ejemplo al anuncio de las películas candidatas a los Premios Goya, 'La Sociedad de la Nieve', 'Un Amor', 'Cerrar los ojos', '20.000 especies de abejas' y 'Saben aquell'.

AÑO PICASSO Y MUERTOS EN 2023

El año queda con retos pendientes que no se pudieron cerrar pese a estar en agenda política, como es por ejemplo la reforma del INAEM. Y en el arte, se ha culminado un Año Picasso que ya desde el inicio arrancó con polémica, debido a la relación que el artista mantuvo en vida con las mujeres.

La muerte de Concha Velasco ha sido una de las últimas más relevantes en el campo de la cultura de este año 2023 --al que en los últimas días se han sumado nombres como los del actor coreano de 'Parásitos' Lee Sun Kyun--, que ha dejado una larga lista de artistas fallecidos como el cineasta Carlos Saura, la cantante Tina Turner o el compositor Tony Bennet, entre otros.