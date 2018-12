Ecoembes y SEO/BirdLife proponen a Fundeu que elija 'basuraleza' como palabra del año 2018

Publicado 18/12/2018 15:40:37 CET

Ecoembes y SEO/BirdLife, promotores del Proyecto LIBERA han lanzado el guante a la Fundación del Español Urgente (Fundeu) para que esta designe como palabra del año 2018 el término 'basuraleza', un término que ambas entidades han propuesto para designar el abandono de residuos en la naturaleza y que podría cobrar fuerza frente el anglicismo 'littering'.

Con motivo de la próxima elección de 'palabra del año' por parte de Fundeu, destacan que el término ha tenido más de 200 impactos en los medios de comunicación y que ha sido utilizada por agentes sociales y mediáticos.

Así, desde la organización de Proyecto LIBERA han señalado a Europa Press que su intención es seguir contribuyendo a "generar conocimiento" sobre esta catástrofe ambiental y ayudar a prevenirla.

Además, consideran que si una idea o realidad no tiene nombre es "como si no existiera" y, por tanto, no se puede denunciar. Para ello, Proyecto LIBERA ha buscado 'basuraleza' como la palabra alternativa al término 'littering' para que se pueda entender por parte de los ciudadanos y expresar "la gravedad" del problema y hacer así visible la "grave amenaza" que está alterando de manera sigilosa los entornos naturales de todo el planeta.

SEO/BirdLife y Ecoembes presentaron la palabra el pasado mes de marzo, después de realizar un proceso de consulta con expertos e investigadores especializados en biodiversidad.

'Basuraleza' es la suma de basura y naturaleza y pretende explicar el profundo cambio que se está generando por este motivo como agente de cambio global en los entornos naturales.

Desde marzo, el término ha registrado más de 200 impactos en medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, ha viajado hasta todos los países hispanohablantes, agentes sociales han empezado a emplearla y grandes nombres de las letras han reconocido su necesidad, como Antonio Muñoz Molina que declaró que una palabra como 'basuraleza' hacía falta.

Por ello, LIBERA considera que 'basuraleza' "lo tiene todo" para convertirse en palabra del año 2018. Asimismo, defienden que además de su interés lingüístico, el reconocimiento del término supondría también un reconocimiento a los 29.000 voluntarios y más de 450 organizaciones que han limpiado más de 1.000 puntos en toda España, donde han recogido más de 170 toneladas de residuos y han caracterizado más de 100.000 objetos, cuyo impacto ha sido posteriormente estudiado.

El coordinador de SEO/BirdLife de Proyecto LIBERA, Miguel Muñoz, ha subrayado que desde el inicio del proyecto buscan generar conocimiento científico sobre el problema de la 'basuraleza'. "Reconocer este término sería un gran paso hacia la solución", ha manifestado.

Mientras, la coordinadora del proyecto LIBERA en Ecoembes, Sara Güemes, ha afirmado que sin una palabra adecuada no se pude dimensionar la gravedad de una situación. "Con 'basuraleza' conseguimos que los ciudadanos se sientan parte del problema y de la solución. Cuanto antes entre en nuestro vocabulario, antes saldrá de la naturaleza", ha concluido.