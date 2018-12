Guirao dice que "no está en previsiones del Gobierno" prohibir los toros y ve respetables a taurinos y antitaurinos

Actualizado 19/12/2018 13:39:15 CET

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, ha asegurado que "no "está en las previsiones" del Gobierno prohibir o suprimir los toros, ni a propuesta del Gobierno ni de los grupos parlamentarios, pese a las opiniones "personales" manifestadas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en contra de esta "tradición".

Guirao ha respondido así a su predecesor en el cargo, el diputado y exministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, quien le ha preguntado en el pleno del Congreso de los Diputados si estaba o no de acuerdo con la opinión de Ribera y con las declaraciones del titular de Fomento, José Luis Ábalos, en las que se refirió a los cazadores como "casposos".

"Este Gobierno no va a suprimir los toros", ha afirmado Guirao quien ha precisado "como responsable del Ministerio que tiene bastantes competencias en la tauromaquia, que no es lo mismo que la lidia", que las tradiciones no se prohíben por decreto, pero tampoco se imponen por decreto.

Así, ha defendido que la opinión "favorable" de muchos españoles sobre la tauromaquia es "tan respetable" como la que tienen los antitaurinos "en defensa de los animales".

"Todos son españoles y todas las opiniones son respetables", ha subrayado y ha acusado a la "derecha" de imponer lo que "todo el mundo" tiene que asumir como una tradición.

Respecto a las declaraciones de Teresa Ribera, ha aclarado que mostraban una opinión "personal" y pide no ser "intolerantes" y discernir entre opiniones personales y proyectos o acciones del Gobierno.

Por su parte, Méndez de Vigo ha descrito su respuesta como una "faena de aliño" y ha defendido la libertad de opinión, por lo que no entiende lo que hay "en el ADN" de la izquierda para que diga al resto de los españoles lo que tienen o no tienen que hacer.

"No entiendo que haya una ministra que nos diga que no hay que ir a los toros porque los que van les gusta ver sufrir a los animales o porque los que cazan les gusta ver sufrir a los animales", ha señalado.

Además, ha respetado a quienes quieran ir o no ir a los toros o a una montería porque "a nadie le ponen una pistola". De este modo, ha acusado al Gobierno de "menospreciar" a los cazadores y taurinos y de no respetar el ejercicio de la libertad.

De hecho, ha advertido al Gobierno de dar un "mal ejemplo" a los españoles por menospreciar a la gente y avisa de que éstos, igual que han hecho los andaluces le enseñarán al Gobierno "la puerta de salida".