Las cuatro se han unido al grupo de 'Grandes Damas de las Artes Escénicas' a las que rinde tributo la AAEE y el Instituto Cervantes

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE) y el Instituto Cervantes, con motivo del Día de la Mujer --que se celebra este viernes, 8 de marzo--, han rendido homenaje a Charo López, Carmen Resino, Blanca del Rey y Mercedes Padilla por "ser pioneras" y "romper techos de cristal". Con este reconocimiento, las cuatro artistas se convierten en 'Grandes Damas de las Artes Escénicas' del panorama cultural español e internacional.

Como ha destacado la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noruego Galilea, durante el homenaje celebrado este miércoles en Madrid, las cuatro son "referentes indiscutibles de talento, compromiso y tesón" que "han dedicado sus vidas a los escenarios" para hacer "más feliz y más rica" la vida del resto. "Son una de las mejores cartas de presentación que tenemos en el extranjero cuando hablamos de cultura española", ha añadido.

"Son cuatro mujeres maravillosas que, desde el espacio de las artes escénicas, han luchado por dignificar su profesión a través del talento y la valentía. Han roto techos de cristal y han sido pioneras", ha destacado por su parte la directora del Gabinete de Igualdad de la Academia de las Artes Escénicas de España, Pilar Jurado. "Este es un homenaje para vosotras, para agradeceros los caminos que nos habéis abierto", ha señalado.

El actor y director de teatro español, Eusebio Lázaro, ha sido el encargado de ensalzar la trayectoria de la actriz y productora teatral Charo López, a quién ha calificado de "una intérprete icónica" de la escena nacional. "Ella posee el dominio de ese arte mágico que es el teatro y extensivamente el de la interpretación, el del cine y la televisión, va mucho más allá de lo común", ha destacado.

Para el actor y director español, López --que tiene la "capacidad de hechizar, de encantar"-- ha insistido en que esta actriz "ha dominado el cine y el teatro durante dos generaciones y sigue haciéndolo". Al respecto, Charo López ha asegurado que "se merece" este reconocimiento, ya que, como ha recordado, ha trabajado "mucho".

La actriz ha rememorado sus años en Salamanca, cuando estaba en la Facultad de Filosofía y unos estudiantes de Derecho le dijeron si quería formar parte de su grupo de teatro, una trayectoria que continúa hoy en día. Así, ha destacado que, a pesar de haberse jubilado, no ha parado de trabajar, examinarse y estudiar porque, como ha destacado, no ha sabido despedirse y no quiere hacerlo. "Lo más probable es que termine siendo así si la vida me deja", ha asegurado.

Por su parte, el catedrático emérito de la Universidad de Murcia, Mariano de Paco de Moya, ha destacado la trayectoria de Carmen Resino, fundadora y presidenta de la Asociación Dramaturgas Españolas, quien "ha ido evolucionando estéticamente con el intento siempre vivo de conectar con su tiempo".

De Mayo ha destacado a la dramaturga por su "denodada lucha" por "mover al mundo literario" y "hacer que las autoras encuentren también su lugar". "Formó parte de ese combativo grupo inicial que abrió las puertas a las posteriores hasta hoy", ha apostillado.

"Cuando tuve mayor actividad en el teatro encontré que era un desierto, que las mujeres no escribían para el teatro", ha explicado Resino quien ha recordado que, en los años 80, animada por Patricia W. O'Connor, fundó la Asociación de Dramaturgas y, aunque al principio no les hicieron mucho caso, "tuvo su fruto porque al poco tiempo se hizo la Asociación de Autoras y Autores del Teatro".

REFERENTES DE LA DANZA Y LA MUSICA SINFÓNICA

El director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro, ha sido el encargado de realizar la loa a la coreógrafa y bailaora de flamenco, Blanca del Rey, de quien ha resaltado su "estilo de representación único en el mundo".

Su baile es "ARTE en mayúsculas", como ha destacado Najarro, ya que la coreógrafa ideó una nueva pieza que marcó "el antes y el después en el mundo de la danza española y en el mundo del flamenco". Al respecto, ha puesto de ejemplo la obra 'La Soleá del Mantón', "el mantón cobra vida propia", ya que "las manos de Blanca adquieren un alma, un corazón, una segunda piel".

"El artista tiene que soñar, si no sueña se convierte en un gran ejecutor, en un gran técnico, técnico de la palabra, de la danza", ha destacado por su parte Del Rey. "Se ha perdido esa generosidad, esa contemplación, esa manera de jugar, que es cuando realmente desprovisto de todo propósito que no sea la realización, nos llega a las manos, al corazón", ha apostillado.

Por último, la compositora, directora de orquesta y "pionera absoluta" en el mundo de la música sinfónica, Mercedes Padilla, ha sido presentada por su propio profesor de dirección de orquesta, Enrique García Asensio, quien ha destacado que, "en los años 70", que una señora "tuviese una orquesta propia y fuese invitada a otras orquestas era una absoluta novedad".

Cuando acabó la carrera, en 1979, comenzó a formar orquestas, "primero de estudiantes, de jóvenes, semi-profesionales", hasta que, como ha explicado la misma directora, decidió formar una orquesta profesional, la 'Orquesta Villa de Madrid' en el año 1984.

"Con ella hice mi debut en el Teatro Real en 1985. Fue muy difícil porque aquello era el Teatro Real y eso de una mujer empresaria de su orquesta era muy raro y me pusieron muchos obstáculos, pero fue un éxito", ha destacado Padilla al rememorar sus inicios.