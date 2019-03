El INAEM defiende la designación de Lluís Homar y dice que tiene "todos los conocimientos" para dirigir la compañía

Publicado 25/03/2019 20:46:33 CET

La directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, ha defendido este lunes la designación de Lluís Homar como nuevo director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. "Tiene todos los conocimientos", ha asegurado.

De Miguel se ha expresado así en declaraciones a Europa Press después de que la sección sindical de UGT del Ministerio de Cultura y Deporte haya denunciado el nombramiento de Homar por entender que incumple los requisitos para dirigir la compañía.

En concreto, señalan que "según el punto II Requisitos y méritos de las candidaturas apartado b) de la convocatoria del proceso de selección de las candidaturas a la Dirección de la CNTC se debe presentar un currriculum vitae pormenorizado, donde se acredite su trayectoria y experiencia artística y/o de gestión en instituciones públicas o privadas dentro del ámbito del teatro clásico, en especial del Siglo de Oro".

"Decir eso me parece tener un gran desconocimiento de Homar", ha lamentado la directora del INAEM, que considera al actor "un hombre de teatro" y "un gran conocedor del teatro clásico universal y del teatro del Siglo de Oro".

Con todo, De Miguel ha reconocido que Homar "no ha dirigido ningún clásico" de la época, pese a "conocerlos perfectamente". A su juicio, esta circunstancia no le impide ser un director válido, porque "ha habido grandísimos directores que no habían dirigido" teatro clásico antes.

"Es muy difícil acertar, que a todo el mundo le guste un nombramiento", ha reconocido, para después explicar que la selección se llevó a cabo después de una serie de entrevistas con otros candidatos. "Hemos recibido innumerables felicitaciones: es uno de nuestros grandes", ha justificado.

Por último, la directora del INAEM ha dejado claro que Homar cuenta con el "total respaldo" del instituto y que su designación se realizó "tras un consenso". "No fue a dedo, el proceso de selección de la compañía, como todos los restos de procesos de selección, se ha hecho acorde con el código de buenas prácticas", ha zanjado.