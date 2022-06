Méndez-Leite defiende la "continuidad" en la Academia de Cine: "Es peligrosísimo abrir el melón de lo audiovisual"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha asegurado que apostará por una política de "continuidad" respecto a su predecesor, Mariano Barroso, si bien reconoce que en el tema del audiovisual --productoras, plataformas-- hay "un melón que es peligrosísimo abrir".

"Llevemos a los niños al cine o no, estamos luchando contra o a favor de una nueva realidad en la que estamos inmersos todos. No se puede cerrar los ojos a la evolución de los tiempos, ni a los cambios tecnológicos, ni a la forma de ver cine y exhibirlo. Las plataformas y las grandes productoras están produciendo también audiovisual, y eso habría que estudiarlo mucho", ha señalado.

"Si entran o no en la Academia, ahí habría que aquilatar mucho. ¿Entra 'Roma'? ¿Entra 'El irlandés'? Es un tema metafísico y resulta muy difícil, mientras el material sea malo no hay problema pero si ya empieza a ser bueno...", ha comentado con humor el cineasta.

En cualquier caso, Méndez-Leite entiende que ese debate de las películas de plataformas está "abierto" en la Academia, aunque "tenga que circunscribirse lo más posible al cine, que es su campo". "Pero es algo que volverá a salir en la junta directiva, en el momento que hay otras personas representando distintas especialidades, y puede que haya nuevas sensibilidades y opiniones distintas", ha apuntado.

Pese a que ha reconocido que necesitará un tiempo de aclimatamiento para empezar a abordar los distintos problemas, ha avanzado que este lunes ya habrá la primera reunión y en ella saldrá el tema de los Premios Goya, ya que esta misma semana se anunció que en 2023 viajarán de nuevo a Sevilla.

LA GALA DE LOS GOYA, "UNA PESADILLA"

"Los Premios Goya son el escaparate de la Academia, no lo único pero sí lo que da mayor visibilidad, y hay que cuidar que es un tema difícil de abordar", ha explicado el cineasta, remarcando que esa dificultad viene de la organización de las galas. "Rara vez salen al menos a mi gusto, que soy muy exigente con ese género", ha indicado, bromeando con el hecho de que en 2006 él fue el encargado de dirigir la gala y "fue una pesadilla".

La vuelta a las salas es una de las asignaturas pendientes del sector, aunque Méndez-Leite ha recordado que la Academia "no tiene capacidad ejecutiva para resolver los problemas del cine español, pero sí de influir en administraciones públicas y la opinión pública". "Hay un reto muy grande, no solo con el cine español, sino en general, porque se va mucho menos al cine: la academia no puede recuperar ese público, pero si ayudar a hacerlo", ha resaltado.

Otro de los retos "importantes" será la nueva Ley Audiovisual, que ha suscitado las críticas de los productores independientes. "Estamos pendientes de si se hace recurso o no, si vamos a Europa o no, para resolver esa pequeña disfunción que se ha metido en la ley en el ultimo momento", ha destacado. Su segundo de a bordo, Rafael Portela, ha añadido que esta candidatura busca "dar visibilidad a todo el sector", con la Academia "formando parte del debate y encontrando una solución a través del diálogo".

DESCENTRALIZACIÓN Y EDUCACIÓN A JÓVENES

La descentralización --encuentros con creadores en ciudades distintas de Madrid, por ejemplo--, el reconocimiento de profesionales del sector como los técnicos o la educación cinematográfica de los jóvenes --"los niños nunca van al cine", ha dicho Susi Sánchez-- son otros de los objetivos a abordar en estos próximos cuatro años.

"Creo que a partir de ahora habrá una academia más unida, ya que al tener las cuatro candidaturas ideas muy similares a las nuestras, hemos quedado en que nos vamos a apoyar. La Academia tendrá mucha fuerza si todos estamos unidos y sin que haya prioridades por unas cuestiones o por otras", ha afirmado Sánchez.