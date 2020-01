Najarro presenta 'Zincalí', su primer proyecto tras dirigir el Ballet Nacional: "Tenía ganas de entrar en otros mundos"

Publicado 16/01/2020 15:06:50 CET

El coreógrafo Antonio Najarro ha presentado este jueves 'Zincalí', el primer espectáculo que dirige tras finalizar su trayectoria profesional en el Ballet Nacional de España.

"Tenía ganas de entrar en otros mundos y de arriesgar, porque en el riesgo está la evolución", ha señalado el director artístico durante la presentación de 'Zincalí', que estará en cartel en el Corral de la Morería de Madrid a partir del próximo 23 de enero.

El espectáculo presenta "la esencia del baile racial" de 'El Yiyo', considerado la "nueva estrella" del baile flamenco actual, quien estará acompañado en el escenario por la bailaora Belén López; por la Primera Bailarina del Ballet Nacional de España, Inmaculada Salomón; y por el guitarrista flamenco José Luis Montón. Además, el diseñador Oteyza será el encargado del vestuario de los artistas.

"Es un equipo que no tiene miedo a innovar en lo que hace. Hay que apoyar el talento de 'El Yiyo', el terremoto de Belén y la delicadeza del baile de Inmaculada Salomón. Son tres artistas que tienen luz", ha subrayado Najarro, quien ha dado las gracias al Ballet Nacional de España por ceder a la bailarina para este proyecto.

El director ha apuntado que todo el espacio del Corral de la Morería "se transforma en un espectáculo teatral", algo que, a su juicio, "es un riesgo que hay que aplaudir". "Ha apostado por espectáculos donde hay un guión, un argumento y un director de escena que desarrolla un espectáculo", ha precisado.

Sobre los artistas, ha destacado que 'El Yiyo' tiene una "fuerza arrolladora" en su baile. "Este espectáculo se origina desde el corazón de 'El Yiyo'. El diálogo nos ha costado un poco pero creo que hemos hecho un buen tándem", ha afirmado.

LIBERTAD A LOS BAILAORES PARA "EXPRIMIR SUS PERSONALIDADES"

En la misma línea, Najarro ha comentado que los números de Belén López y 'El Yiyo' "son básicamente coreografías suyas", ya que les ha dejado "libertad para exprimir sus personalidades y su forma de bailar". "Hay lenguajes nuevos, arriesgados", ha sentenciado.

"En la música de Montón he encontrado un soporte y un acompañamiento para mostrar lo que yo quiero decir. Podríamos estar una hora escuchando sólo su composición porque es una música magnífica", ha asegurado.

Por su parte, 'El Yiyo' ha manifestado que ha trabajado "muy a gusto" y, aunque ha reconocido que "costó un poquito", ha afirmado que ha salido "muy contento". "Estoy muy contento, con muchas ganas de empezar a hacer el espectáculo y poder disfrutarlo", ha dicho.

Durante su intervención, la bailaora Belén López ha resaltado que Najarro "ha sabido sacar lo mejor" de cada uno de los artistas y que sus compañeros le han hecho el trabajo "muy fácil". "Ha sido un orgullo, un trabajo muy constante, muy fuerte y he intentado sacar lo mejor de mí para este proyecto", ha declarado.

La primera bailarina del Ballet Nacional de España ha señalado que es un "honor" estar encima de las tablas del Corral de la Morería. "Yo no he pisado un tablao nunca, para mí es una salida de mi zona de confort total, pero el que no arriesga no gana, no crece. Estoy encantada y deseando sentir lo que se crea aquí", ha dicho Salomón.

Para el guitarrista José Luis Montón, "siempre es un placer" trabajar con Nacarro, sobre el que ha destacado que "tiene las ideas muy claras, transmite lo que quiere con dulzura y una mano derecha increíble para sacar lo que quiere de cada uno". "No se puede tener más luz que 'Yiyo', Belén e Inma, son grandes artistas que me convierten en un espectador porque disfruto de ellos", ha subrayado.

Por último, el director del Corral de la Morería, Juan Manuel del Rey, ha asegurado que 'Zincalí' es la "gran producción flamenca" de este año del centro, con la cual reafirman su apuesta "por la vanguardia y la evolución del flamenco".

"'Zincalí' es la nueva aportación a la vanguardia de nuestro flamenco, de nuestra danza y nuestra esencia. Hemos dado toda la libertad creativa a Najarro para que aporte su creatividad y talento a la vanguardia del flamenco actual", ha concluido del Rey.