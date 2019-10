Peter Handke ve "valiente" a la Academia Sueca por otorgarle el Premio Nobel de Literatura 2019

Publicado 10/10/2019 19:43:52 CET

VIENA, 10 Oct. (Reuters/Ep) -

El escritor austriaco Peter Handke ha calificado de "valiente" a la Academia Sueca de los Premios Nobel por su decisión de otorgarle el Nobel de Literatura 2019. "Me sorprendió, sí. Fue muy valiente por parte de la Academia Sueca, este tipo de decisión --ha declarado a los periodistas en su casa en la pequeña ciudad de Chaville, en las afueras de París--. Siento un tipo extraño de libertad, no sé, una libertad, que no es verdadera, como si fuera inocente".

Handke, visiblemente emocionado, dijo que estaba sorprendido de recibir el premio. El autor parecía haber renunciado a la idea de ganar el premio literario más importante del mundo. En 2006 dijo al New York Times que ya no le importaba. "Ahora pienso que se terminó para mí después de mis expresiones sobre Yugoslavia", afirmó. En 2014, el autor dijo al diario austriaco 'Die Presse' que "el premio Nobel debía ser abolido" y que ganar otorgaba una "falsa canonización".

Después de recibir la llamada de la academia sueca, el escritor ha dado un paseo de cuatro horas por el bosque y ha comentado con humor que podría pasar este jueves por la noche cenando en un pequeño restaurante local con su esposa. "No he comido ni bebido nada hoy", ha comentado con humor.

Según informa Dpa, Handke considera que el premio sirve como centro de atención para su obra. "Es como si el trabajo que uno ha creado ahora esté expuesto a la luz", ha señalado desde su casa cerca de París.

Handke ha confirmado que planea asistir a la ceremonia de entrega en Estocolmo el próximo 10 de diciembre y dar un discurso allí.