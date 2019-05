El Prado exhibe obras de Fra Angelico y el arte del quattrocento italiano para "llenar lagunas históricas"

Publicado 27/05/2019 14:17:32 CET

El Museo del Prado presenta, desde el martes 28 de mayo al 15 de septiembre, como parte de la celebración de su bicentenario, la exposición 'Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia' dedicada al pintor italiano y el arte del quattrocento para "llenar lagunas históricas con obras que no se habían visto en España ni en el museo", como ha señalado el director de la pinacoteca, Miguel Falomir.

"Lo primero que va a ver el publico es algo que no esta acostumbrado a ver, porque arte del quattrocento italiano en España y en el Prado hay muy poco por no decir prácticamente nada. De hecho una de las razones de la exposición es llenar estas lagunas históricas", ha indicado Falomir sobre la exposición que reúne 82 obras de Fra Angelico, pero también de pintores de esta época como Gentile da Fabriano, Donatello, Masaccio, entre otros.

Al respecto, ha explicado que casi todas las piezas provienen del extranjero y no han sido expuestas con anterioridad en España. "Las hemos seleccionado porque representan el momento en el que eclosiona la carrera de Fra Angelico en la década de 1420-1430 que es también uno de esos momentos decisivos del arte universal", ha dicho.

"Lo que ocurre en Florencia entonces es el origen del renacimiento, que va a tener una repercusión extraordinaria en los siguientes siglos, por eso es tan importante", ha agregado en relación a la exhibición que ha servido para representar un arte que dominaría los estilos occidentales hasta la época moderna.

En este sentido, la muestra gira en torno a dos piezas "fundamentales" del artista y fraile: 'La Anunciación' y 'Virgen de la granada'. La primera de esas y núcleo de la exposición, 'La Anunciación', data de la década de 1420 y ha sido recientemente restaurada y presentada en el museo con la colaboración de Friends of Florence y American Friends of the Prado Museum.

"Es una obra fundamental en la evolución de Fra Angelico, porque es la primera vez que hace una pala cuadrada y es la primera vez que prescinde de los fondos de oro que representan una arquitectura real y absolutamente revolucionaria", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha agregado que la restauración ha sido de "gran importancia" para poder "apreciar con detalle" la obra. "La restauración devuelve a la obra todas sus cualidades, pues está hecha con lo más caro, lapislázuli y oro, por ejemplo, y en el momento en que se retira el barniz oxidado y el repinte de restauraciones pasadas, hace que parezca que ha salido ayer del taller de Fra Angélico", ha añadido, y ha llamado al artista "pintor de pintores" por atraer a otros artistas de distintos estilos.

En esta línea, el Prado ha adquirido la segunda obra eje de la exposición, 'Virgen de la granada', de la colección Casa de Alba. Se trata de una pieza que llegó a España en 1611 y que fue adquirida por el XIV duque de Alba en 1817 para cuando se estaba redescubriendo el valor artístico del Renacimiento florentino.

Por su parte, el comisario de la exposición y conservador emérito del Philadelphia Museum of Art, Carl Brandon Strehlke, ha explicado que estas dos obras "aportan nuevas perspectivas en torno al arte y pasajes italianos" y ha agregado que el fresco 'Funeral de San Antonio Abad' también es una pieza fundamental de la muestra.

"En la obra de Fra Angelico y en esta selección del arte del quattrocento italiano destacan las pinturas episódicas, la arquitectura y la inspiración en la luz de Florencia, así como una gran devoción y religiosidad", ha apostillado.

La muestra cuenta con el patrocinio de la Fundación Amigos del Museo del Prado, así como también con la participación de 40 prestadores de Europa y América. Además, el Museo del Prado asume por primera vez una producción audiovisual que acompañará la exhibición.

En relación a este asunto, la secretaria general de Amigos del Prado, Nuria de Miguel, ha dicho sentirse orgullosa del resultado de la muestra. "Hemos participado en la compra de 'Virgen de la granada', por lo que ya desde el inicio había una implicación importante para realizar esta exposición que ha contado con el patrocinio compartido de casi 40.000 personas", ha añadido.

Finalmente, Falomir ha afirmado que el Museo del Prado continuará con la labor de "ofrecer aquello que habitualmente no tiene" en los próximos meses, como parte de esta nueva etapa del Bicentenario de la pinacoteca. "La otra gran laguna de nuestras colecciones es la pintura holandesa el siglo de oro holandés, y la tendremos aquí, la presentaremos en un mes en una gran exposición dedicada a Rembrandt, Vermeer, entre otros", ha concluido.