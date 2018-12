La RAE seguirá sin tener una mujer al frente de la institución en sus más de 300 años de historia

Publicado 13/12/2018 21:36:24 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Española (RAE), que todavía no ha tenido una directora en sus más de 300 años de historia, seguirá sin tener una mujer al frente, toda vez que este jueves 13 de diciembre se han conocido los tres candidatos a sustituir a Darío Villanueva y los tres son hombres: Juan Luis Cebrián, Santiago Muñoz Machado y José Antonio Pascual.

Varias académicas consultadas por Europa Press veían esta votación como "una oportunidad" para lograr la elección de la primera directora de la RAE, e incluso el nombre de una de ellas, Inés Fernández Ordóñez, sonaba con fuerza antes de esta primera elección. "Ha llegado el momento de la mujer", aseguraban, aunque finalmente no será así.

Carme Riera, que ingresó en el año 2013, señalaba que ahora "sería un muy buen momento" para dar ese paso y elegir a una mujer. "Pero eso depende de las votaciones, de si a alguien le apetece y, por supuesto, que tenga tiempo para dedicarse", ha afirmado.

En esta misma línea, Soledad Puértolas --elegida en 2010-- también se mostraba partidaria de esta posibilidad. "Claro, por qué no, todas las elecciones presentan una oportunidad para cualquier miembro de la academia y en ésta podría salir una directora, siempre que haya una candidata con ganas y fuerza, porque es un momento difícil", añadía.

No obstante, a pesar de contemplar esta posibilidad, ambas descartaban dar un paso al frente para ser la primera directora. "A todos nos gustaría, pero en mi caso tengo mucha labor fuera de la institución", señalaba Riera. "Yo no tengo edad, hay que tener más energías, más salud y hay que involucrarse 100%, porque es muy exigente. El centro de mi vida es escribir, aunque me gusta colaborar y trabajar en la Academia", explicaba Puértolas.

También Margarita Salas --quien ingresó en la RAE en el año 2003-- descartaba postularse para dirigir la institución. La RAE cuenta con un total de cuarenta y seis sillas académicas. El último en ser elegido en abril de 2018 fue el dramaturgo Juan Mayorga, quien tiene pendiente aún la lectura de su discurso de ingreso, al igual que Carlos García Gual.

LA MUJER EN LA RAE

A día de hoy, hay ocho mujeres en la RAE. La lexicógrafa Paz Battaner fue la última mujer elegida para ocupar la silla 's' de la institución y a este nombre se suman Clara Janés ('U'), Carmen Iglesias ('E'), Margarita Salas Falgueras (i), Soledad Puértolas Villanueva ('g'), Inés Fernández-Ordóñez ('P'), Carme Riera Guilera ('n') y Aurora Egido Martínez ('B').

Además, si se observa el listado histórico, a las mencionadas académicas solo habría que sumar los nombres de tres mujeres más: los de Carmen Conde Abellán, primera académica de número de la RAE, quien leyó su discurso de ingreso en 1979 y que ocupó la silla 'K'; Ana María Matute, fallecida en junio de 2014, quien ocupó este sillón; y Elena Quiroga, quien tomó posesión en 1984 de la silla 'a', y falleció en 1995.