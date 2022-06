Tricicle llega a Madrid con su nueva versión de 'Forever Young', un "canto a la vida cuando se está cerca de la muerte"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la compañía Tricicle, Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir, llegan desde este miércoles al Teatro Cofidis Alcázar de Madrid con la versión renovada del musical 'Forever Young', de de Erik Gedeon, "un canto a la vida cuando se está cerca de la muerte", que ya llevaron a los teatros españoles en 2011 por primera vez.

La compañía ha presentado este martes en una rueda de prensa sus funciones en Madrid, donde representará hasta el próximo 31 de julio esta reposición, con novedades en la dramaturgia, "el punto débil" de la propuesta de 2011 --estrenada en el Teatro Gran Vía--, según ha explicado Mir, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Así, el público madrileño podrá disfrutar de los seis viejos centenarios protagonistas, que pasan una velada en el escenario de un teatro reconvertido en asilo de artistas, rememorando sus éxitos de antaño en compañía de una enfermera empeñada en martirizarlos.

Acompañados en directo por un piano y otros instrumentos, los intérpretes harán revivir además al público momentos especiales con éxitos musicales como 'I Love Rock'n Roll', de Joan Jett and the Blackhearts; 'Forever Young', de Alphaville; 'I will survive', de Gloria Gaynor, y 'Satisfaction', de The Rolling Stones, entre otros, alcanzado una docena de versiones, además de medleys.

"Está pasando una cosa en la producción este año, el público canta, tímidamente, pero 700 personas tímidas hacen que el sonido sea potente", ha señalado Mir sobre lo que ha ocurrido en las funciones en Barcelona y que espera que se repita en Madrid. Asimismo, ha destacado que las personas que ya vieron la versión anterior han dicho que "su recuerdo era bueno, pero esta versión es mejor" y "completamente diferente".

Si bien la principal novedad es el cambio en la dramaturgia, el nuevo musical también resalta por el trabajo de los actores, todos ellos jóvenes, en la interpretación vocal y gestual, ya que representan a personas muy mayores.

En este sentido, Mir ha explicado que se ha optado por actores jóvenes por la exigencia vocal y física de hacer hasta ocho funciones por semana, y ha asegurado que estos se han preparado el papel asegurándose de "no caer en la parodia".

Marc Pujol, Lucía Torres, Irene Jódar, Rai Borrell, Llorenç González, Marc García Rami y Mercè Martínez son los intérpretes de esta nueva versión, en la que, además, García Rami toma el testigo de Manuel Villalta como director musical.

Así, la comedia musical dirigida por Tricicle vuelve a difundir un mensaje vital: "La vida son dos días, no la malgastemos". Y es que, según ha resaltado Sans en la presentación, es un "canto a la vida cuando más cerca de la muerte se está".

Asimismo, ha aseverado que se trata de un espectáculo para todos los públicos pero con el que las personas mayores se pueden sentir muy representadas. Al respecto, ha relatado que usuarios de residencias acudieron a las funciones de Barcelona y salieron "entusiasmados" por haberse sentido representados.

UN MUSICAL QUE SIEMPRE GUSTA

De este modo, Tricicle defiende la reposición del musical, una de esas propuestas a las que se puede recurrir "de tanto en tanto", porque siempre gustan, tal y como ha asegurado Mir. Además, Sans ha indicado que es un espectáculo "perfecto para verano".

"Es cuando la gente esta más lúdica que nunca. Junio es perfecto porque es un espectáculo del que se sale con una sonrisa de oreja a oreja", ha apuntado.

Tricicle no cierra puertas a una gira con esta reposición, después de que con su versión de 2011 recorriese España, Francia, Argentina, México y Perú con alrededor de 500 funciones. Por el momento, ya han conseguido vender esta nueva adaptación a países como Argentina y Perú, entre otros, para que sean representadas ahí por otras compañías.