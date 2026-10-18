La Alvin Ailey American Dance Theater despide su paso por el Teatro Real con una ovación a su legado y vanguardia

Alvin Ailey American Dance Theater in Alvin Ailey's Revelations - PHOTO BY JAVIER DEL REAL

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía estadounidense Alvin Ailey American Dance Theater ha puesto fin este domingo a sus funciones en el Teatro Real de Madrid con una ovación cerrada del público que pone el broche de oro a una estancia memorable marcada por la energía, el ritmo y la carga emocional de la mejor de la danza contemporánea de Estados Unidos.

Durante sus actuaciones en el coliseo madrileño, del 14 al 18 de octubre, la emblemática formación neoyorquina ha encandilado a los asistentes durante más de dos horas con funciones deslumbrantes, que han combinado la precisión técnica con el dinamismo del lenguaje corporal, al tiempo que han rendido homenaje a la cultura afroamericana, con un repertorio que conecta el legado de su fundador con obras más actuales.

Precisamente, una de las peculiaridades del espectáculo ha sido la representación, en funciones alternas, de dos programas diferenciados. Por un lado, 'El legado de Alvin Ailey' ha ofrecido algunas de las creaciones históricas de su fundador --como 'Night Creature' (fragmentos), 'Cry' o 'Grace'--, al girar alrededor de los grandes clásicos, con piezas fundamentales del repertorio de Ailey que muestran la raíz folclórica, el gospel y el blues norteamericano.

Mientras, el segundo programa se compone de obras posteriores y actuales de coreógrafos de renombre internacional como Judith Jamison, Medhi Walerski, Lar Lubovitch y Jamar Roberts --con 'Blink of an eye', 'A case of you', 'Many Angels' y 'Song of the Anchorite', respectivamente--, que representan una mirada vibrante hacia la vanguardia y el futuro de la compañía, con una puesta en escena que desafía la técnica de los bailarines acompañados de ritmos urbanos, jazz moderno y una marcada innovación física.

"En el núcleo de los dos programas que presentaremos en España se encuentra la convicción de Alvin Ailey de que la danza puede unirnos a todos. En una época que parece marcada por tantas divisiones, esperamos que nuestras actuaciones recuerden al público nuestra humanidad compartida y el poder del arte para unir a las personas", defendía su directora artística, Alicia Graf Mack, en una entrevista a Europa Press con motivo del regreso de la compañía al Teatro Real, después de 24 años.

El bailarín y coreógrafo Alvin Ailey fundó la compañía en pleno movimiento social por los derechos civiles en Estados Unidos, con el fin de promover y poner de relieve la danza moderna estadounidense de raíz afroamericana como forma de expresión capaz de trascender las barreras de la raza, la religión y la nacionalidad, bajo el lema "la danza es para todos".

Así, Ailey invitó a participar en su proyecto a bailarines y coreógrafos de todos los orígenes para crear un "hogar de la danza" donde mostrar, preservar y crear sus trabajos, pero también para formar, practicar y realizar programas sociales comunitarios, dando origen a una organización y sistema de trabajo inédito hasta la fecha, un modelo visionario convertido en referente mundial.

DIFERENTES PROGRAMAS, MISMO FINAL

El punto álgido de ambas propuestas y de cada función ha sido, como marca la tradición de la compañía, la interpretación final de 'Revelations' (1960), icono de la danza del siglo XX y su obra más representada.

Creada por el propio Alvin Ailey, esta pieza cumbre ha vuelto a poner en pie al coliseo madrileño, rendido al tributo a la herencia cultural afroamericana a través del ballet clásico, la danza moderna y el jazz, con una transición narrativa que, llevada de la mano del blues y los espirituales negros, parte del individuo para llegar a una catarsis colectiva que expresa la profunda alegría de la liberación del espíritu a través de la fe.

De este modo, la Alvin Ailey American Dance Theater, una de las compañías de danza contemporánea más prestigiosas del mundo, ha puesto fin a un regreso largamente esperado que ha contado con éxito de asistencia en todas sus fechas.