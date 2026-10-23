El cantaor Arcángel inaugurará la IX temporada de Flamenco Real en el Teatro Real el próximo miércoles 28 de octubre

Archivo - Arcángel inaugura la IX temporada de Flamenco Real. - SILVIA SÁNCHEZ - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Arcángel inaugurará el próximo 28 de octubre la IX temporada de 'Flamenco Real', el ciclo organizado por el Teatro Real en coproducción con SO-LA-NA Entertainment.

La IX temporada de Flamenco Real ofrecerá nueve producciones y 31 funciones entre octubre de 2026 y junio de 2027. El ciclo mantiene su colaboración con peñas, festivales y fundaciones vinculados a la conservación y difusión del flamenco, una red a la que se incorporan este año la Fundación Alalá, la Federación de Peñas Flamencas de Jerez, la Peña Flamenca de Jaén y la Peña Torres Macarena.

En la inauguración, el cantaor onubense --exponente del flamenco contemporáneo y ganador de un Latin Grammy a 'Mejor Álbum Flamenco' en 2018 por 'Al este del cante' entre otros reconocimientos-- romperá el silencio del Salón del Baile con 'Tablao', una propuesta en la que recupera un espectáculo nacido hace una década para reivindicar el tablao como espacio fundamental de transmisión y creación del flamenco.

Así, 'Tablao' defiende la cercanía entre los intérpretes y el público, el momento donde ambos se encuentran sin artificios, donde la emoción y la comunicación directa son el centro de la experiencia para culminar en la intimidad y complicidad que han convertido estos espacios en lugares míticos.

Junto a Arcángel estarán Vicente Redondo 'El Pecas' al cante; Macarena López, al baile; Francisco J. Gómez 'Francis Gómez' y Benito Bernal, a las guitarras; y Los Mellis de Huelva, a las palmas. No es la primera vez que Arcángel actúa en el Teatro Real, donde ha participado en la ópera 'El Público' (2015), de Mauricio Sotelo; en el concierto 'Ritos y geografías' para Federico García Lorca (2015) -junto a cantaora Rocío Márquez, el guitarrista Pepe Habichuela y el percusionista Agustín Diassera- y en el Universal Música Festival en 2016 con 'Tablao'.

La actuación de Arcángel estará vinculada a la Fundación Alalá, que trabaja por la integración social de niños y jóvenes en riesgo de exclusión a través de la educación, la cultura y el deporte. Nacida en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla y con actividad también en Jerez, la entidad utiliza el flamenco como herramienta de transformación social. Sus escuelas de arte ofrecen formación gratuita y becas para continuar los estudios, en un proyecto que ya reúne a más de 400 participantes.

Tras la apertura de Arcángel, llegarán al tablao del Salón de Baile Juan de Juan, Daniel Casares y La Lupi los días 25, 26 y 27 de noviembre. La programación continuará con Gema Moneo (baile) y Gabriel De La Tomasa (cante), de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez, los días 9, 10 y 11 de diciembre.

Además, en 2027 están previstas las actuaciones de El Yiyo y Cynthia Cano (bailaores), de la Peña Flamenca de Jaén, los días 27, 28, 29 y 30 de enero; María Moreno (baile) y Benito Bernal (toque) de la Peña La Perla de Cádiz, los días 24, 25 y 26 de febrero; Farru (baile) y Antonio Sánchez (toque) de la Peña Torres Macarena de Sevilla, los días 17, 18 y 19 de marzo; Salomé Ramírez (baile) y Álvaro Mora (toque) del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión los días 28, 29 y 30 de abril; Eduardo Guerrero (baile) y Pino Losada (toque), de la Bienal de Flamenco de Madrid, los días 26, 27 y 28 de mayo; y La Moneta y La Piñona (bailaoras) de la Peña La Platería de Granada, los días 23, 24 y 25 de junio.