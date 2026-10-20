Día de la Ópera en Sevilla este viernes: Recital lírico de la Carroza del Teatro Real en el Casino de la Exposición

Representación lírica en el escenario itinerante del Teatro Real. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, se ha sumado a la celebración del Día de la Ópera con la llegada de La Carroza del Real, el escenario itinerante del Teatro Real que ofrecerá un recital lírico el próximo viernes 23 de octubre, a las 21,00 horas, en el Casino de la Exposición con acceso libre hasta completar aforo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta iniciativa permitirá al público disfrutar de una propuesta musical dedicada a la ópera y la zarzuela fuera de los espacios escénicos habituales y se ha enmarcado en la programación cultural municipal vinculada a esta celebración con el objetivo acercar el repertorio lírico a los vecinos de Sevilla, favorecer el encuentro con nuevos públicos y contribuir a la difusión de dos géneros fundamentales del patrimonio musical.

En este contexto, la Carroza del Real es uno de los proyectos de difusión cultural del Teatro Real y forma parte de su iniciativa 'Cerca de ti', con la que la institución lleva espectáculos y actividades musicales a diferentes localidades españolas.

Su propuesta consiste en transformar un escenario móvil en un espacio para la interpretación en directo, trasladando la experiencia de la ópera y la zarzuela a plazas, calles y otros lugares de encuentro ciudadano.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "la llegada de La Carroza del Teatro Real a Sevilla, coincidiendo con la celebración del Día de la Ópera, responde a nuestro compromiso de acercar la cultura a todos los públicos y facilitar el acceso a manifestaciones artísticas que forman parte de nuestro patrimonio musical". "Queremos que la ópera y la zarzuela lleguen también a quienes todavía no han tenido la oportunidad de descubrirlas", ha añadido.

Asimismo, Moreno ha señalado que "contar con una iniciativa del Teatro Real en el Casino de la Exposición nos permite ampliar nuestra programación lírica y ofrecer una experiencia musical gratuita en un espacio emblemático de la ciudad".

UN RECITAL DE ÓPERA Y ZARZUELA ABIERTO A LA CIUDAD La actuación prevista en Sevilla consistirá en un recital lírico interpretado por cantantes acompañados al piano, con una selección de arias, dúos y otras piezas del repertorio operístico y de zarzuela.

Este formato permitirá presentar obras y composiciones de diferentes épocas y estilos en un concierto de aproximadamente una hora de duración, en la que la propuesta buscará ofrecer una experiencia musical accesible tanto para los espectadores habituales de la ópera como para quienes se acercan por primera vez a este género.

En contexto, la Carroza del Real ha tomado como referencia el espíritu de La Barraca, el proyecto teatral impulsado por Federico García Lorca que llevó el teatro clásico español a numerosas localidades y que el Teatro Real puso en marcha en 2022, fecha desde la que ha recorrido localidades de más de 30 provincias españolas, con una programación que ha incluido recitales de ópera y zarzuela, conciertos instrumentales y espectáculos dirigidos al público infantil.

La presencia de La Carroza del Real en el Casino de la Exposición permitirá disfrutar de la música lírica en un formato diferente al de las representaciones escénicas tradicionales, manteniendo la interpretación en directo como elemento central de la actividad.

Además, la celebración del Día de la Ópera constituirá una oportunidad para poner en valor la vigencia de este género y su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones, en una ciudad como Sevilla que celebraba en 2025 y con carácter bienal su primer Festival de Ópera de Sevilla.