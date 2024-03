Más de 31.000 espectadores han pasado por el Daoiz y Velarde y se prevén 24 espectáculos de la mano del Teatro Real

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 31.000 espectadores han pasado por el contenedor cultural Daoiz y Velarde, en el distrito de Retiro, y se prevén en esta temporada 24 espectáculos con 220 funciones de la mano del Teatro Real en la que supone la primera deslocalización de esta institución.

Los datos los aportó la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, en la última comisión del ramo después de que la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez lamentara la "infrautilización de unas instalaciones medio abandonadas". "Que estén permitiendo que se dé esta situación es absolutamente lamentable", reprochó Sánchez a la bancada del PP.

Más Madrid describió que la parte del denominado Real Teatro del Retiro "solamente se utiliza los fines de semana" y representa el 15 por ciento del espacio. "El 85 por ciento restante lo ocupa el centro cultural Daoíz y Velarde, en el que prácticamente no se están haciendo actividades, únicamente de forma excepcional y no son siempre actividades culturales sino más bien eventos comerciales".

Eso "se aleja absolutamente del planteamiento que hicieron para el uso de este espacio". "Es un espacio que nos costó en torno a los 21 millones de euros ponerlo en funcionamiento", contabilizó la concejala de Más Madrid, que preguntó "de quién es la responsabilidad y el mal gestor, Madrid Destino o la Fundación Teatro Real".

"NO SE ESTÁ HACIENDO UN MAL USO DE ÉL"

Rivera de la Cruz contestó a Sánchez que "evidentemente siempre es mejorable la ocupación, utilización y optimización de un espacio" pero para pasar a rechazar que se esté haciendo un mal uso de él "sino todo lo contrario".

La delegada lo describió como "un gran ejemplo de colaboración entre instituciones", lo que le llevó a recordar que el Teatro Real no es una empresa sino una fundación pública. "Creo que sí es un ejemplo de colaboración y de buenos resultados y, evidentemente, es obligación de todos, de Madrid Destino, del Teatro Real y de este área ir a más en el futuro", apostilló.

"SIN DIRECCIÓN ARTÍSTICA"

La concejala de Más Madrid mostró su rechazo a la respuesta dada. "Es un centro cultural y todos los centros culturales tienen una dirección artística. ¿Quién lleva la dirección artística de Daoiz y Velarde? No tenemos ni idea. ¿Sabe por qué no tenemos ni idea? Porque no hay dirección artística en este centro cultural. ¿Por qué? Porque como no tiene actividad ni programación propia, para qué va a tener una dirección", criticó Sánchez.

Sí hay dirección "en la parte del Real Teatro de Retiro, gestionado por la Fundación", después de remarcar que "lo que ha ocurrido es que se despidió al gerente, después se despidió al director técnico alegando que no estaba cualificado para el puesto y hay ahora una persona que hace una tarea más o menos sobrellevando la dirección pero no es una dirección real".

"PROYECTO FALLIDO" FRENTE A "LA PRIMERA DESLOCALIZACIÓN DEL TEATRO"

También recordó que el próximo 1 de julio se celebrará el juicio "por el conflicto colectivo de los 23 trabajadores que están en peores condiciones que los que tiene la Fundación en Ópera". Por todo ello Más Madrid considera que es "un proyecto fallido" que exigen "que le devuelvan a la ciudadanía, que lo va a gestionar mucho mejor que todos ustedes juntos".

"Lo que para ustedes es desatención a las necesidades de los vecinos, para nosotros es traer una oferta de calidad y única para el disfrute de todos los ciudadanos, especialmente para el público infantil y juvenil", replicó Rivera de la Cruz.

La delegada recordó que en la misma plaza "el distrito gestiona también un estupendo centro sociocultural que atiende a las necesidades vecinales". "Me da la impresión de que no están distinguiendo bien entre las infraestructuras que gestionan los distritos, y que efectivamente tienen un objetivo primordial dirigido a las necesidades del barrio, de aquellas que obviamente están en un sitio concreto pero deben tener una vocación de servicio general a todos los ciudadanos", contestó.

Tampoco entiende "el intento de despiece" que hace Más Madrid del Daoiz y Velarde, "como si se tratase de una colección de salas independientes puestas en el mismo sitio". El Daoiz y Velarde "supone por primera vez la deslocalización de una institución tan importante como el Teatro Real".

"Es un proyecto que trae al distrito de Retiro una programación cultural de primer orden y es un estupendo ejemplo de colaboración: en lo que se llamó el período de prueba y puesta a punto, entre abril y junio del año pasado, se representaron 31 funciones con siete espectáculos diferentes a las que asistieron 12.000 personas, funciones dirigidas sobre todo al público escolar y familiar, pero en esta temporada hay previstas 220 funciones de 24 espectáculos diferentes", indicó.

Hasta este mes de marzo habían asistido a ellas "más de 31.000 espectadores, cuando muchos de ellos nunca habían asistido a una función de música en directo".

Rivera de la Cruz también destacó que se están llevando a cabo una serie de iniciativas pedagógicas dentro del proyecto educativo La Ópera, un proyecto impulsado por el Teatro Real desde 2009 y que ha sido elegido como referencia para la Unión Europea.