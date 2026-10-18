La Orquesta del Teatro Real suena por primera vez en Miami con una celebración de la música española

La Orquestq Titular del Teatro Real actúa en Míami (Estados Unidos) - EUROPA PRESS

MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 18 Oct. (de la enviada especial de Europa Press Paula Cano) -

La Orquesta Titular del Teatro Real ha debutado este sábado en la ciudad de Miami, segunda parada del quinto viaje del coliseo a Estados Unidos, conn el concierto 'Fire, Guitar, Legend', que ha entusiasmado al público del Adrienne Arsht Center.

De la mano de su director musical, Gustavo Gimeno, el Real ha desplegado en la ciudad el "embrujo" que ya caló entre los asistentes en Nueva York este jueves.

Así, los artistas españoles como Manuel de Falla, Antonio Berio o Joaquín Rodrigo, han vuelto ha combinarse con el "exotismo" de 'Scheherazade' de Nikolai Rimsky-Korsakov.

Sin embargo, en esta ocasión la voz la ha puesto la soprano nicaragüense Gabriela Reyes interpretando la versión orquestada por Luciano Berio de las 'Siete canciones populares españolas', también de Falla, que ha arrancado al público numerosos aplausos y vítores.

De hecho, ha ofrecido un bis: ‘Carceleras’, romanza del segundo acto de la zarzuela “Las hijas de Zebedeo”, de Ruperto Chapí (1851-1909).

Asimismo, el (vitoreado) guitarrista español Juan Manuel Cañizares ha protagonizado ante el público de la ciudad de Miami uno de los momentos más especiales de la velada con su lectura del célebre 'Concierto de Aranjuez' y posterior bis, que ha puesto en pie al auditorio estadounidense.

Y así ha llegado el siglo XIX con 'Scheherazade, op. 35' de Rimski-Kórsakov, con el que la debutante Orquesta se ha lucido, recibiendo vítores, aplausos y gritos de ‘bravo’.

Con este concierto, la Orquesta cierra su gira, a falta de la actuación de su Cuarteto de Cuerdas en la Biblioteca del Congreso en Washington este lunes, con el que homenajearán el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.