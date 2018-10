El Teatro Real y Àlex Ollé lamentan "profundamente" la presencia de lazos amarillos al término de 'Faust'

Publicado 20/09/2018 13:20:03 CET

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real y Alex Ollé, director de 'Faust' y uno de los directores artísticos de La Fura dels Baus, han lamentado "profundamente" la presencia de dos personas con lazos amarillos en el escenario al término de la obra que inauguraba la temporada --y que contaba con la presencia de los Reyes-- y que provocó los abucheos de una parte de los asistentes.

El escénografo y diseñador de vídeo de la obra, Alfons Flores, y el figurista Lluc Castells portaron lazos amarillos al término de la función cuando salieron a saludar junto con el resto del elenco, lo que llevó a muchos espectadores a gritar 'fuera, fuera'.

Fuentes del Teatro Real han señalado en declaraciones a Europa Press que "la cultura es un patrimonio de todos y, por lo tanto, debe estar libre de cualquier instrumentalización partidista".

Asimismo, han facilitado una comunicación de Ollé enviada al propio teatro en la que pone de manifiesto "lo desafortunado de lo acontecido". "Estoy desolado ya que considero que los hechos han sido totalmente desafortunados y fuera de lugar. En mi opinión no se deben de mezclar los posicionamientos políticos personales con el ámbito profesional", ha apuntado el director escénico.

Así, ha pedido trasladar tanto al presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, como "al resto del teatro y a las autoridades presentes" sus "más sinceras" disculpas, resaltando no obstante que lo sucedido "no tiene nada que ver con la compañía La Fura dels Baus" a la cual representa.

"Se trata de dos colaboradores que no forman parte de dicha compañía, por lo que me gustaría que no se vincularan los hechos ocurridos esta noche con el nombre de la Fura dels Baus. Como siempre ha sido un honor y un placer trabajar en este teatro, del cual no me canso de decir, que es uno de los mejores teatros del mundo, donde un director de escena puede trabajar", continúa la comunicación de Ollé.

El director de la Fura reitera su "más sincero agradecimiento por la oportunidad" de presentar su versión del Fausto de Gounod en este inicio de temporada y espero que, "pese a lo ocurrido, el público pueda recordar la obra por sí misma y no por los hechos acontecidos durante el saludo final".