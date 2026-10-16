El Teatro Real "embruja" Nueva York con Falla y Rodrigo en el inicio de su gira por Estados Unidos

La Orquesta Titular del Teatro Reala actúa en Nueva York (Estados Unidos) - EUROPA PRESS

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 16 Oct. (de la enviada especial de Europa Press Paula Cano) -

El público del David Geffen Hall del Lincoln Center de Nueva York se ha rendido este jueves ante el primer concierto del quinto viaje del Teatro Real a Estados Unidos en el concierto 'Fire, Guitar, Legend' de la Orquesta Titular del Real.

De la mano de su director musical, Gustavo Gimeno, el coliseo madriñeño ha desplegado en la ciudad el "embrujo" de artistas españoles como Manuel de Falla, Antonio Berio o Joaquín Rodrigo, combinándolo con el "exotismo" de 'Scheherazade' de Nikolai Rimsky-Korsakov.

A la velada han acudido personalidades como David Rockefeller Jr --Patrono de Honor del Teatro Real--, junto al presidente de la institución, Gregorio Marañón; el director general, Ignacio García-Belenguer; y el director artístico, Joan Matabosch.

Durante la primera parte del concierto la Orquesta ha dado rienda suelta al expresivo repertorio español, arrancando con 'El amor brujo' de Falla, que ha sido muy aplaudido por los presentes.

Pero los protagonistas de la noche han sido la soprano franco-guatemalteca Adriana González, que ha hecho su debut en esta cita interpretando la versión orquestada por Luciano Berio de las 'Siete canciones populares españolas' —también de Falla—, y el guitarrista Juan Manuel Cañizares, ofreciendo un bis cada uno.

En el caso de la soprano, ha sorprendido al público cantando en euskera ‘Goizeko eguski argiak’, un aria de las flores de la ópera ‘Mirentxu’ de Jesús Guridi. Por su parte, el bis del guitarrista ha sido la versión para guitarra de ‘Cádiz’, de la ‘Suite Al-Ándalus’.

Está pieza procede del movimiento dedicado a Cádiz, escrito en tiempo de bulería, que conserva en esta nueva versión la esencia rítmica y expresiva de la obra original. Así ha puesto en pie al recinto neoyorquino entre gritos de “bravo” y numerosos vítores.

Antes, Cañizares ha protagonizado uno de los puntos más álgidos con el célebre 'Concierto de Aranjuez' de Rodrigo.

Dejando atrás el folclore español, la Orquesta se ha sumergido en el siglo XIX con 'Scheherazade, op. 35' de Rimski-Kórsakov, recibiendo una gran ovación al finalizar de casi cinco minutos. Así, también la Orquesta ha ofrecido un bis, interpretando el preludio de ‘El bateo’, de Federico Chueca.

Con su actuación en la Gran Manzana, el Real consolida su plan estratégico de internacionalización, que continuará en los próximos días con el debut de la orquesta en el Adrienne Arsht Center de Miami y la actuación de su Cuarteto de Cuerdas en la Biblioteca del Congreso en Washington.