El Teatro Real y la Fundación Rosalía Portela impulsarán la educación cultural y musical de la infancia

El Teatro Real y la Fundación Rosalía Portela - TEATRO REAL

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real y la Fundación Rosalía Portela han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de ayudar a impulsar la educación cultural y musical de la infancia y la juventud, desde una perspectiva integradora, cuyo desarrollo tendrá lugar en el Real Teatro de Retiro.

Así, a través de este convenio, la Fundación Rosalía Portela dotará de financiación dos programas de nueva creación que comenzarán su andadura en esta temporada, 'En Clave de LÓVA' y 'Real Teatro de Retiro cerca de ti. ¡Subimos el telón!'.

La firma del convenio tuvo lugar el pasado 20 de julio, entre Rosalía Portela, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, e Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real, en un acto al que asistieron Raquel Rivera, directora del Real Teatro de Retiro, y Laura Bañuelos, coordinadora del proyecto LÓVA.