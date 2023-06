El Teatro Real y la Ópera de París se "hermanan" con el Prix diálogo: "Todas las grandes óperas quieren unir fuerzas"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes del Teatro Real y de Opéra national de Paris, Gregorio Marañón y Jean-Pierre Clamadieu respectivamente, han recogido este lunes 19 de junio el galardón Prix Diálogo 2023 a la amistad hispano-francesa concedido a ambas instituciones "hermanadas".

"Todas las grandes plazas de ópera están interesadas en unir fuerzas y en nuestro caso, como ocurre con 'Turandot', siempre buscamos esa colaboración", ha explicado Clamadieu, destacando las coproducciones junto con el Teatro Real. Por ejemplo, 'Romeo y Julieta', que ve ahora la luz en el coliseo parisino.

"Más que hermanos, somos primos hermanos, porque nosotros no tenemos esa compañía de danza", ha bromeado Marañón, quien ha señalado que el modelo del Teatro Real es "distinto y más modesto" con respecto al de la Opéra national de Paris, con más años de Historia reciente, especialmente en el siglo XX.

"Tenemos un modelo económico único, eso sí, siendo un teatro público que recibe solo un 25% de financiación pública. El otro 25% proviene de la sociedad civil y en torno a un 50% son ingresos de nuestra propia actividad", ha defendido Marañón, quien ha abierto la puerta a futuras colaboraciones con su homólogo.

En concreto, ese 'hueco' de danza en el Teatro Real podría verse cubierto con la visita de la compañía parisina, que desde el mes de octubre pasado cuenta con el bailarín español José Carlos Martínez como director del ballet. "Hace muchos años que no viene esta compañía y quizás ahora habría que retomarlo", ha señalado el presidente del Teatro Real.

Marañón ha defendido en cualquier caso la excepcionalidad del Real en otros ámbitos, como por ejemplo el hecho de contar con una compañía de flamenco que ha girado por 40 países o el tener una orquesta y coro con contratos renovables y vinculados a la institución, aunque sin pertenecer a la plantilla.

LISSNER, MORTIER O BASSO

En cuanto a la Opéra national de Paris, Clamadieu ha detallado algunas cifras, como las 4.500 butacas distribuidas en dos palacios de aforo o las 900.000 entradas vendidas a lo largo del año anterior. "Tenemos un modelo financiero equilibrado con subvenciones públicas y el resto viene de venta de billetes y mecenazgo: necesitamos ese apoyo", ha afirmado durante su participación en un acto en la residencia francesa de Madrid.

"La historia del Real es más complicada que la de París,: fue reabierto en 1996 y después de diez años de irrelevancia en los que no se acababa de centrar el modelo de gestión, desde 2008 contamos con la autonomía necesaria y nos ha permitido situar al teatro con el actual modelo", ha indicado Marañón.

Ambos dirigentes han recordado a dos directores artísticos de sendas instituciones: Stéphane Lissner y Gerard Mortier. Y también han tenido palabras para José Luis Basso, actual director del coro del Real que estuvo al frente del coro parisino. "Somos dos casas de ópera con una estrecha colaboración y una colaboración excelente", ha remarcado Marañón.

DEL 'LAGO DE LOS CISNES' A 'NIXON EN CHINA'

Tanto el propio Marañón como Clamadieu han hablado de algunas de sus obras favoritas. "Me gusta la danza contemporánea, pero hace poco fui a ver 'El lago de los cisnes' y volví a caer en el embrujo de lo clásico. Y en ópera, he sentido mucha emoción con 'La traviata' como también con 'Nixon en China': hay que dejarse sorprender", ha reconocido Clamadieu.

"Voy a decir algo heterodoxo, pero es que de joven la ópera no me gustaba nada. Luego he desarrollado un apasionamiento por este género y ahora he quedado impresionado por óperas como 'Nixon en China' o 'Moisés y Aarón'. Creo que en este género hay que ir paso a paso y estar siempre abierto a descubrimientos", ha concluido Marañón.