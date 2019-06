Fernando Torres anuncia su retirada

Actualizado 21/06/2019 11:33:36 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Fernando Torres, exjugador del Atlético de Madrid y del Liverpoool inglés entre otros, anunció este viernes su retirada deportiva a los 35 años, una carrera marcada sobre todo por su paso como jugador rojiblanco y por ser pieza clave de la selección que dominó el fútbol de 2008 a 2012.

"Hola a todos, estoy haciendo este vídeo porque hay algo muy importante que tengo que anunciaros. Después de 18 años apasionantes, ha llegado el momento de poner el punto y final a mi carrera", señaló Torres en un video en sus redes sociales.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu