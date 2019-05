Santi Cazorla vuelve a la selección

Actualizado 17/05/2019 18:13:54 CET

437325.1.500.286.20190517114754

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, facilitó este viernes la lista de 23 convocados para los partidos ante las Islas Feroe y Suecia, correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, con la gran novedad del regreso de Santi Cazorla (Villarreal).

El centrocampista asturiano, que ha pasado por un auténtico calvario de lesiones y que formó parte del equipo que se proclamó campeón de Europa en 2008 y 2012, no era citado por el combinado nacional desde finales de 2015.

El jugador de Lugo de Llanes, de 34 años, ve premiada así su gran temporada con el 'Submarino Amarillo', donde ha aportado su calidad y talento al mediocampo y donde volvió a jugar tras más de 600 días sin poder jugar al fútbol por una lesión en el tendón de Aquiles.

Internacional en 77 ocasiones, Cazorla había jugado su último partido con la 'Roja' el 13 de noviembre de 2015, en la victoria por 2-0 ante Inglaterra en el Rico Pérez de Alicante y con Vicente del Bosque como seleccionador. Precisamente, en este partido, marcó el segundo tanto, el último de los 14 que tiene en su haber.

Además de este 'inesperado' retorno, Luis Enrique, que en esta ocasión no apareció dando los nombres de los internacionales en los medios oficiales, también volverá a contar con Isco Alarcón, ausente en los partidos ante Noruega y Malta por su falta de minutos.

El malagueño ha contado algo más para Zinédine Zidane y ha vuelto a tener hueco en un centro del campo donde, por el mismo motivo, no aparece su compañero Dani Ceballos, prácticamente fijo y titular indiscutible con el asturiano.

También sobresale la presencia del capitán Sergio Ramos, que no juega por lesión desde principios de abril y que todavía no se ha entrenado con el grupo, aunque parece que estará listo para dentro de tres semanas. El lateral madridista Dani Carvajal, que por problemas físicos se había perdido las dos últimas convocatorias, también regresa y no quita el sitio a los otros dos teóricos jugadores de su posición, el sevillista Jesús Navas y el azulgrana Sergi Roberto.

Además, como era de espera, en la delantera vuelve el jugador del Celta Iago Aspas, también baja en la anterior por lesión, pero que está recuperado y en buena forma goleadora, mientras que otra de las novedades es la presencia de Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, equipo que también aporta al central Diego Llorente, que siempre ha estado en el pensamiento del seleccionador. El '10' realista, fijo de la Sub-21, ya debutó en un amistoso en 2016 ante Bosnia que servía de preparación para la Eurocopa de 2016 y donde no estaban los jugadores de Real Madrid ni Atlético por la final de la 'Champions.

Luis Enrique no ha hecho una gran revolución en esta ocasión y ha vuelto a dejar fuera al rojiblanco Saúl Ñíguez, mientras que tampoco ha contado con Sergio Canales (Betis), Jaime Mata (Getafe), Sergi Gómez (Sevilla), Juan Bernat (PSG) e Iker Muniain (Athletic Club), a los que había llamado en marzo.

España, que comenzó su clasificación hacia la próxima Eurocopa con victorias en casa ante Noruega (2-1) y a domicilio ante Malta (0-2), visitará a las Islas Feroe el viernes 7 de junio y recibirá tres días después a Suecia en el estadio Santiago Bernabéu. El inicio de la concentración para preparar ambos encuentros será el lunes 3 de junio.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Pau López (Betis).

DEFENSAS: Sergio Ramos y Dani Carvajal (Real Madrid), José Luis Gayà (Valencia), Jesús Navas (Sevilla), Sergi Roberto y Jordi Alba (Barcelona), Mario Hermoso (Espanyol), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Diego Llorente (Real Sociedad).

CENTROCAMPISTAS: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Atlético), Fabián Ruiz (Nápoles), Dani Parejo (Valencia), Isco Alarcón (Real Madrid) y Santi Cazorla (Villarreal).

DELANTEROS: Marco Asensio (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Atlético), Rodrigo Moreno (Valencia) e Iago Aspas (Celta).