España se consolida como número uno del ranking FIFA

Alexia Putellas en el Estados Unidos-España en el Subaru Park - Rich Graessle/Icon Sportswire / Zuma Press / Europ

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol se ha consolidado como número uno del mundo y ha ampliado su ventaja sobre Estados Unidos tras la actualización del ranking FIFA femenino este martes, todo tras una ventana internacional en la que las de Sonia Bermúdez cosecharon una victoria y un empate ante el combinado nortemericano.

Después de clasificarse para el Mundial de Brasil 2027, las campeonas del mundo afrontaron este mes de octubre un doble duelo amistoso ante las estadounidenses, con un triunfo en el primer choque en Washington (0-2) y un empate en Seattle (2-2).

Ahora, dominan la lista con 2121.50 puntos, por encima de las norteamericanas (2042.38). Además, Alemania, Inglaterra, Japón, Francia, Brasil, Suecia, Canadá y Dinamarca completan la lista de las diez mejores potencias del mundo.

De esta manera, España suma ya 685 días al frente de la clasificación, puesto al que accedió por primera vez tras alzarse con el cetro mundialista en el año 2023. Las de Sonia Bermúdez volverán a la competición del 24 de noviembre al 5 de diciembre, cuando disputará los últimos partidos del 2026 antes del sorteo de la fase final que tendrá lugar en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro el viernes 11 de diciembre.