La RFEF y la Asociación Uruguaya firman un acuerdo de colaboración para el Mundial 2030

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en un encuentro en Madrid - RFEF

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) han firmado un acuerdo marco de colaboración para impulsar el desarrollo deportivo, técnico e institucional de ambos organismos, en un encuentro entre sus presidentes, Rafael Louzán e Ignacio Alonso, celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con la vista puesta en la preparación del Mundial de 2030.

En virtud de este convenio, ambas entidades realizarán un intercambio de experiencias deportivas, de gestión y culturales encaminado a potenciar el fútbol en España y Uruguay, abarcando áreas clave como el desarrollo técnico, la formación de entrenadores y árbitros, el fomento del fútbol femenino y de las ligas menores, así como cuestiones relativas a integridad, mercadotecnia, proyección internacional y gestión estratégica y administrativa.

La visita de la delegación uruguaya a la sede federativa española se produce a cuatro años de la celebración de la Copa del Mundo de 2030, torneo que conmemorará el centenario de la primera edición disputada en Uruguay en 1930 y que se disputará en tres continentes y seis países distintos, con la participación compartida de Uruguay, Paraguay, Argentina, Portugal, Marruecos y España.