Rienda: "Las exigencias de ser presidenta del CSD son por la importancia del deporte"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, reconoció este jueves que "las exigencias" de ostentar su puesto "son grandes", sobre todo por "la importancia del deporte" en España, y afirmó que su cargo "requiere mucha intensidad y trabajo".

"Llevo tres meses en el cargo y las exigencias son grandes, también por lo que una misma se pone y sobre todo por lo que se gestiona. Notas esa presión, pero es por la importancia del deporte y porque queremos hacer más cosas", apuntó Rienda en su comparecencia en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Loterías y Apuestas del Estados, Liberbank y Repsol.

La dirigente celebró haberse encontrado en el Consejo con "grandes profesionales detrás y con una gran estructura". "Estamos trabajando constantemente para sacar nuevas iniciativas y actualizar lo que tenemos. Es una gran familia y tenemos la puertas abiertas para todos", prosiguió.

"Es un cargo que requiere mucha intensidad y trabajo, lo que hacemos en un día una persona no sería consciente hasta que no se mete en la estructura. El deporte no para y está en todos los sitios y a los que nos gusta estamos encantados", sentenció al respecto.

La granadina recordó que el deporte forma parte de su "vida" y que conoce sus "estructuras". "A través de él he conseguido valores fundamentales como la perseverancia y la honestidad, espero poder trasladarlos a mi gestión al CSD. Esta es una tarea que afronto con responsabilidad y compromiso con los ciudadanos y ciudadanas", explicó.

La exesquiadora repasó algunas de las líneas de su mandato para lo que necesita "la colaboración e implicación activa de todos los agentes" y siempre bajo el "eje de los deportistas y los ciudadanos". "El bagaje de las últimas décadas es muy positivo pero nada se detiene y el deporte se encuentra en un momento de profundo cambio. Vamos a impulsar medidas para evolucionarlo en España", aseveró.

La nueva Ley del Deporte, la mejora de la transparencia y gobernanza, el apoyo de las medidas de igualdad de género y para las personas con y sin discapacidad, la lucha contra el sedentarismo o la protección del deportista fueron algunos de los temas que tocó en su ponencia la presidenta del CSD a la que le parece "mucho más" que más de 100 días el tiempo que lleva en el cargo.

"DEJÉ EL DEPORTE SATISFECHA DE HABERLO DADO TODO"

Rienda resaltó la importancia de la primera Conferencia Intersectorial del Deporte, que servirá "interlocución entre las Comunidades y las Administraciones del Estado" y que tiene como una de sus primeras acciones el informe del borrador del anteproyecto de la futura nueva Ley del Deporte, cuya redacción está elaborado "por expertos del mundo deportivo, jurídico, de la gestión y del deportivo".

"Con este texto queremos adaptarla al siglo XXI pero ni alejarse del pasado ni ser rupturista, sólo actualizar el marco normativo", deseó la dirigente, que no se olvidó que pese a los éxitos del deporte femenino sigue habiendo "una profunda brecha de género", celebrando que el 8-M marcase "un antes y un después" para la mujer. Del mismo modo se refirió al deporte para discapacitados, demandando "desarrollar programas de promoción deportiva para que la inclusión en el modelo deportiva sea efectivo y en el que prime la igualdad".

Por otro lado, Rienda habló de su pasado deportivo como esquiadora, marcado por dos graves lesiones de rodilla, sin las cuales no sabe "dónde habría llegado". "Lo dejé satisfecha de haberlo dado todo, con esos pequeños triunfos de recuperarme de las lesiones. Toda esa superación y dedicación merece un reconocimiento. Ha sido una carrera intensa y bonita, doy gracias a los organismos deportivos porque por ellos pude hacer el deporte que quería", concluyó.