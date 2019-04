Blanco: "Los Juegos del 2020 son de Madrid, el sueño olímpico no va a desaparcer"

Publicado 11/04/2019 12:40:27 CET

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, siente "mucho" que los próximos Juegos Olímpicos de Verano no sean en Madrid, a la que considera merecedora de la organización de esa cita y de un "sueño que no va desaparecer" y afirmó que para optar a los de Invierno de 2030 con la candidatura Barcelona-Pirineos debe terminar el actual "clima de crispación y enfrentamiento" a nivel político, mientras que defendió arduamente "el modelo correcto" del Plan ADO y la necesidad de atraer "dinero privado".

"Los Juegos de Tokio van a ser muy buenos, sin ninguna duda, y siento mucho que no sean en España. Pero pasado el tiempo, a España se le está haciendo justicia. Fueron tres candidaturas perdidas, yo presidía la del 2020, la mejor sin debate, no lo digo yo, lo dijo la Comisión de Evaluación", aseguró Blanco en su participación en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Repsol y Liberbank.

El dirigente recordó que la capital tenía "el 80 por ciento construido" y que "defendió una filosofía" de que los Juegos estuvieron "adaptados a la realidad social del mundo y a las ciudades". "El 8 de diciembre de 2014, un año después de perder, el COI sacó la Agenda 2020, que es Madrid y su candidatura para 2020", advirtió.

"Creo que estos Juegos son de Madrid. España se los merece y ese sueño no merece desaparecer", añadió, aclarando que no consideraba el cambio de opinión en el COI a la hora de diseñar las candidaturas por la falta de propuestas como "una victoria moral". "Es que lo que tú crees lleva razón, otra cosa es que te la den", remarcó.

En este sentido, apuntó que Tokyo 2020 llevaba en su proyecto la promesa de "30.000 millones de dólares de inversión" y que "un día después" de salir la Agenda 2020 "rebaja la del Estadio Olímpico en 1.000 millones". "Luego también dijo que se iban a usar la de los Juegos del 64. Eso lo dijo Madrid, que no había que modificar la ciudad", subrayó.

"Lloramos mucho, pero la razón la teníamos y eso es muy importante para la vida", aseveró Blanco, que pese a "la serie de hechos desagradables" que han salpicado a Rio 2016 y Tokyo 2020, no duda de la honorabilidad en el COI. "Nunca he visto un tema de corrupción, creo firmemente en las personas", zanjó.

El presidente del COE resaltó que "había que parar" el sueño olímpico después los tres reveses seguidos y que ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia "tuvieron que parar" en sus deseos de acoger grandes acontecimientos deportivos. "Ahora estamos la idea de unos Juegos de Invierno y estamos hablando con algunos candidatos para retomar los de Verano", puntualizó.

Sobre los primeros, sobre la mesa está la candidatura de Barcelona-Pirineos para 2030. "Yo apoyo todos los grandes acontecimientos que se quieran traer a España. Soy el único que está desde el principio en esa apuesta y tenemos claro lo que debemos hacer", declaró.

"Los Pirineos tienen una posibilidad enorme porque nunca se han hecho allí unos Juegos, pero no se puede hablar de hacerlos si no hay entendimientos entre los gobiernos, no podemos si tenemos un clima de crispación y enfrentamiento. El deporte sirve como vehículo de unión en estos casos y cuando la tensión se relaje se pueda plantear una candidatura conjunta para los Juegos de 2030", agregó el mandatario.

Por otro lado, Blanco habló del programa ADO, del que no cree que haya que replantearse su modelo después de su reducción para las tres últimas citas olímpicas. "Hay que saber el por qué ha habido una reducción de empresas, nunca seremos lo suficientemente justos con las empresas que han apoyado este programa desde Barcelona'92", indicó.

El presidente del olimpismo español recalcó que la crisis que atravesó el país hizo que estas empresas se replanteasen "la inversión en publicidad" y porque tampoco tenían "margen" para hacer campañas por la gran cantidad de eventos de excepcional interés en los que se pueden desgravar.

"EL DINERO PÚBLICO ES EL QUE ES"

"El modelo es correcto, sólo hay que creer y apostar por ADO", reiteró Blanco, que espera que lleguen "una o dos empresas más" para este ciclo olímpico para el que cuenta con un presupuesto de 22 millones y que alabó el "espectacular" aporte de RTVE para este programa.

Blanco dejó claro que se debe apostar por "el modelo mixto" de financiación público y privada. "A no ser que llegue un presidente del Gobierno y dé al deporte 500 millones", ironizó. "Si pensamos en este como deporte-resultado estamos perdidos porque hay ciclos, lo que no los tiene es crear una estructura y un modelo. Me hacen poco caso, pero seguiré insistiendo", advirtió.

El dirigente sabe que "el dinero público es el que es" y dio "las, gracias" al Gobierno por aumentar su aportación. "Si se es generoso se subirá un 5 por ciento, si se es muy generoso un 10 y si se es muchísimo un 20, pero da igual, sigue siendo poco", recalcó.

"No podremos tener un gran deporte si no atraemos dinero privado. Algunos piensan que si reducimos al 50 por ciento el dinero y siguen saliendo los resultados que para qué queremos dar dinero. Entonces salen programas como el de Podium, de LaLiga, las becas de la Fundación Trinidad y Alfonso, los apoyos de los clubes y federaciones, y porque la mayor inversión la han hecho las familias. Regulémoslo e intentemos que las empresas que buscan retorno social puedan apoyar más al deporte", sentenció.

También confesó que le dio "mucho dolor" la exclusión del kárate del programa olímpico de París 2024. "Es un deporte importante en España y que tiene grandes resultados. Si Dios quiere, y creo que quiere, tendremos medallas en Tokio, pero la decisión sobre los deportes la toman los comité organizadores, la posibilidad de que esté en París es imposible", lamentó.

"El problema vendrá después de Tokyo 2020 porque será uno de los deportes que más éxito tendrá y a ver como luego explicas que no va al siguiente. Creo que será un periodo momentáneo y que estará después de París", deseó.

Finalmente, tras el conflicto originado por los problemas con los deportistas de Kosovo, que se encontraron con muchos problemas para competir en los Mundiales de Kárate de Madrid porque su territorio no está reconocido por España. "Ahora ha sido el Europeo de Guadalajara y no ha habido ningún problema, será campeonato a campeonato", aclaró.

"Vamos camino de una solución para que no haya ninguna discriminación teniendo bien presente que respaldaré siempre al Gobierno, pero sin olvidar que para organizar grandes campeonatos tenemos que cumplir la normativa", detalló.