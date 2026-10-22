Publicado 22/10/2026 14:37

Agro.- Catalunya constituye su primera Taula d'Innovació del sector vitivinícola

Imagen de la primera reunión de la Taula d'Innovació del sector vitivinícola
Imagen de la primera reunión de la Taula d'Innovació del sector vitivinícola - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera Taula d'Innovació del sector vitivinícola de Catalunya se ha constituido este jueves con el objetivo de detectar las necesidades del sector, establecer prioridades compartidas e impulsar proyectos de innovación colaborativos entre el sector productivo, el de la investigación y las administraciones.

La iniciativa forma parte del plan Innova 2030, la hoja de ruta del Departamento de Agricultura de la Generalitat para impulsar la innovación y transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario, y se suma a las otras 3 puestas en marcha en los sectores de los rumiantes, el pienso y el aceite de oliva, informa el departamento en un comunicado este jueves.

La mesa, que será coordinada por el Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) y ha celebrado su primera reunión este jueves en Vilafranca del Penedès (Barcelona), celebrará una reunión ordinaria anual y abordará asuntos como la sostenibilidad y adaptación al cambio climático, el desarrollo de nuevos productos, la mejora de procesos productivos, el comportamiento de los consumidores o la digitalización, IA y gestión de datos.

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