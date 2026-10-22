Agro.- Catalunya constituye su primera Taula d'Innovació del sector vitivinícola

Imagen de la primera reunión de la Taula d'Innovació del sector vitivinícola - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera Taula d'Innovació del sector vitivinícola de Catalunya se ha constituido este jueves con el objetivo de detectar las necesidades del sector, establecer prioridades compartidas e impulsar proyectos de innovación colaborativos entre el sector productivo, el de la investigación y las administraciones.

La iniciativa forma parte del plan Innova 2030, la hoja de ruta del Departamento de Agricultura de la Generalitat para impulsar la innovación y transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario, y se suma a las otras 3 puestas en marcha en los sectores de los rumiantes, el pienso y el aceite de oliva, informa el departamento en un comunicado este jueves.

La mesa, que será coordinada por el Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) y ha celebrado su primera reunión este jueves en Vilafranca del Penedès (Barcelona), celebrará una reunión ordinaria anual y abordará asuntos como la sostenibilidad y adaptación al cambio climático, el desarrollo de nuevos productos, la mejora de procesos productivos, el comportamiento de los consumidores o la digitalización, IA y gestión de datos.