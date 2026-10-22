Agro.- El ICF presta 1,12 millones a Grup Pons para modernizar su molino de aceite

Planta de Grup Pons - ICF

LLEIDA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) ha concedido un préstamo de 1,12 millones de euros a Grup Pons para modernizar su molino de aceite en Albagés (Lleida), informa en un comunicado este jueves.

La inversión forma parte del plan estratégico de la compañía, que prevé impulsar su productividad y competitividad, y tras la modernización, prevé procesar hasta 3.000 toneladas de aceitunas al año a partir de 2030, 800 más que ahora.

El proyecto incluye la ampliación del molino, la compra de nueva maquinaria, la modernización de los equipos de procesamiento y de control de calidad y la renovación de las instalaciones hídricas, eléctricas y térmicas.