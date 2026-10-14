Clygal exige al Gobierno ayudas directas a agricultores ante bajos precios de la uva, la aceituna y el aceite

Aceituna verdeo - CLYGAL

ALMENDRAEJO (BADAJOZ), 14 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (Clygal) ha exigido al Gobierno de España ayudas directas inmediatas ante la "ruina absoluta" de los productores de uva y aceituna en Tierra de Barros, que se encuentran en una situación "de quiebra técnica y desamparo absoluto".

La organización ha señalado que la "flagrante impunidad" con la que se impone la venta a pérdidas en la región está "arrastrando al estrangulamiento económico" a miles de familias.

Además, ha criticado la "pasividad e inacción intolerable" de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que no ha realizado el "más mínimo esfuerzo por frenar este atropello legal y humanitario".

En esta línea, la Clygal ha expuesto que la situación es ya "insostenible" debido a la "asfixia multifactorial" que sufren los principales sectores.

Así, ha explicado que los viticultores de cava han presenciado con "total impotencia" una "caída drástica" del precio superior al 50 por ciento.

"Un desplome que carece de toda lógica de mercado, ya que la producción actual ha sido incluso inferior a la de la campaña pasada", ha recalcado en nota de prensa.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que en el caso de las variedades tradicionales el precio ha bajado un tercio, por lo que se espera la caída de los precios del vino, lo que dejará un "panorama desolador" para el agricultor.

Por su parte, la comunidad de labradores ha criticado que los precios de la aceituna de verdeo han caído más del 30 por ciento "sin una justificación objetiva".

Así, ha puesto en valor que las lluvias han proporcionado un fruto de "inmejorable calidad", mientras que puestos e industria transformadora han cerrado sus puertas y han dejado de recibir aceituna cuando el 80 por ciento de la cosecha está en el campo.

"Por si no fuera suficiente, el sector del aceite de oliva continúa inmerso en una caída libre de precios sin precedentes, lo que anula por completo cualquier esperanza de los agricultores de compensar las devastadoras pérdidas del verdeo desviando la producción hacia la obtención de aceite", ha recalcado.