Economía-AVA-Asaja pide a Gobierno destinar parte de los EUSF a la Comunidad por las repercusiones pendientes de la dana

Zona afectada por la dana - AVA-ASAJA

VALENCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha solicitado al Gobierno que destine parte de los 120,55 millones de euros que corresponden a España del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (EUSF) a la Comunidad Valenciana, debido a las repercusiones aún no solventadas de la dana del 29 de octubre de 2024 y a los efectos de las altas temperaturas en el medio rural valenciano en 2025.

Según ha informado AVA-Asaja, el Parlamento Europeo votó a favor de canalizar 144,1 millones de fondos comunitarios para apoyar a España, Rumanía y Chipre en la financiación de medidas de respuesta de emergencia, que incluyen la restauración de infraestructuras, la limpieza de zonas afectadas por desastres y la provisión de alojamientos temporales. En el caso de España, las principales causas esgrimidas para acogerse al EUSF fueron la sequía, las intensas olas de calor y los incendios forestales de 2025.

En este sentido, AVA-Asaja pide al Ejecutivo que, entre las comunidades autónomas beneficiarias de esta partida presupuestaria, "no discrimine y tenga en cuenta a la Comunidad Valenciana". En primer lugar, señala que si bien la dana ocurrió en el año anterior de 2024, las consecuencias derivadas de la catástrofe "continuaron causando pérdidas indirectas durante 2025 y las administraciones todavía no han concluido las tareas de reconstrucción".

Por otra parte, según el Informe sobre la reducción de módulos de carácter excepcional por incidencias meteorológicas de la Comunitat Valenciana, publicada por la Conselleria de Agricultura, el ejercicio 2025 fue catalogado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como extremadamente cálido, con unas temperaturas que superaron en 1,2 grados al promedio del período 1991-2020, además de sufrir más de diez temporales de pedriscos y una irregularidad de la precipitación con lluvias muy concentradas en marzo, octubre y diciembre.

Los cultivos de secano fueron los más perjudicados por el déficit hídrico y el estrés térmico, sobre todo el almendro, la uva de vinificación y el algarrobo. Las elevadas temperaturas también incrementaron los costes en los cultivos de regadío, agravaron la incidencia de las plagas y enfermedades y causaron menores calibres de fruta.