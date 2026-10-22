El Govern impulsa la mejora genética de pinos para aumentar la producción de piñones

Pinos - GENERALITAT

GIRONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha impulsado un programa de mejora genética de pinos para aumentar la producción de piñones, informa en un comunicado este jueves.

El programa se desarrolla en el plantío de Buixalleu (Girona), donde cada año se producen miles de plantas injertadas procedentes de árboles seleccionados por su elevada producción de piñas y piñones.

De esta forma se ofrece a los propietarios forestales y productores "un material vegetal de alta calidad" que reduce el tiempo de entrada en producción y aumenta el rendimiento de las futuras plantaciones.

La Conselleria ha explicado que la producción de piñón blanco ha tenido una alta variabilidad en las últimas campañas, con una producción media de 18 millones de toneladas anuales en los últimos 10 años, pero con máximos de 30 toneladas y mínimos de 6 toneladas.

El programa identifica árboles "excepcionales" por sus características productivas, de los que se obtiene el material para realizar el injerto.