Jarc ve "insuficiente" la ayuda por el precio de los carburantes y mantiene movilizaciones del campo

Manifestantes durante una concentración de tractores procedentes de distintos puntos de Catalunya ante la Delegación en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha calificado de "insuficiente" la ampliación de 52 millones de euros del programa de ayudas del Gobierno español destinado a compensar a los agricultores por el encarecimiento del gasóleo y ha asegurado que mantendrá su participación en la movilización prevista el 28 de octubre en Madrid.

La entidad ha valorado positivamente la medida, pero ha detallado que "no soluciona el problema de fondo", y ha pedido que se apliquen políticas estructurales que garanticen la viabilidad de las explotaciones ante la escalada de costes de la energía, los fertilizantes y materias primas.

Entre las principales reivindicaciones de la movilización, que finalizará ante el Ministerio de Agricultura, Jarc ha destacado la reducción de impuestos sobre la energía, una mayor flexibilidad para amortizar inversiones o mejores fiscales para facilitar el relevo de las explotaciones.