La Unión Extremadura se manifestará este martes en Mérida para pedir ayudas ante la "crisis" en la aceituna de mesa

El secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Extremadura convoca una manifestación este martes en Mérida para solicitar al Gobierno autonómico ayudas ante la "crisis" que sufre el sector de la aceituna de mesa.

En la convocatoria la organización agraria también pondrá de manifiesto su rechazo a que la Junta de Extremadura dice no tener presupuesto para "ayudar" a los productores de aceituna de mesa ni para los damnificados por las borrascas de esta primavera, "pero sí para quitar los impuestos a las empresas eléctricas" en la denominada 'ecotasa'.

La manifestación partirá a las 11.00 horas desde la rotonda de la Consejería de Agricultura, cruzará por el Puente Romano, y llegará sobre las 13.00 horas a las puertas de Presidencia de la Junta, en la Plaza del Rastro, donde está previsto la entrega de un escrito a la presidenta de la Junta, María Guardiola, para exponerle las peticiones del colectivo.

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa este lunes en Mérida el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, quien ha advertido de que el sector de la aceituna de mesa de la comunidad, que tenía una previsión de recolectar alrededor de 100 millones de kilos de aceitunas esta campaña, está atravesando "la mayor crisis de precios de su historia".

Así, ha aseverado que mientras que en las campañas anteriores la aceituna manzanilla cacereña cotizaba alrededor de 1,20 euros/kilo, la primera está campaña se está pagando por debajo de 0,60 euros/kilo.

Esta situación, según ha señalado, se agrava con un incremento "muy importante" de los costes de producción y con una subida del precio de la aceituna a los consumidores.

De este modo, La Unión ha calculado en una pérdida de 40 millones de euro al sector en esta campaña, apunta en nota de prensa la organización agraria.

Esta situación ha sido provocada, según ha indicado Cortés, por las importaciones "masivas" de aceitunas "sin arancel" del Norte de África y de Mercosur, gracias a los acuerdos comerciales firmados por las administraciones.

ECOTASA

Al mismo tiempo, Luis Cortés ha lamentado que la Junta de Extremadura se ha "negado" a ayudar a los agricultores afectados por las borrascas de esta primavera y que fueron "excluidos" de las ayudas por parte del Ministerio de Agricultura.

El motivo que ha esgrimido la Junta para "no ayudar" ni a los productores de aceitunas o de las borrascas es la "falta de presupuesto" para hacer frente a estas ayudas, pero al mismo tiempo que afirma esta carencia ha presentado en la Asamblea de Extremadura un proyecto de presupuestos con una reducción de 25 millones de euro para el año 2027 a las empresas gestoras de la Central Nuclear de Almaraz, recuerda el responsable de La Unión.

Sobre este respecto, tras incidir en que en total se prevé la pérdida de ingresos por este concepto de 25 millones de euro para el año 2027, de 50 millones de euros para el 2028 y de 74 millones para el 2029, hasta un total alrededor de 147 millones de euros, se ha preguntado si es "moralmente defendible quitarle los impuestos a estas empresas y dejar tirados a miles de agricultores de la región".