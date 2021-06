Andalucía selecciona a las diez empresas con mayor potencial para crecer en Europa

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de selección del programa 'Scale-up 2021' ha elegido a un total de diez empresas de entre las 16 que se han presentado a su tercera convocatoria. Esta iniciativa está impulsada por Ceseand, nodo andaluz de la Enterprise Europe Network de la Comisión Europea, coordinado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

Según ha informado la Consejería en una nota de prensa, esta iniciativa tiene como objetivo asesorar a las diez firmas "más prometedoras" de la región con el fin de que "aprovechen las oportunidades que ofrece Europa".

El comité está formado por un total de once evaluadores expertos en aceleración, emprendimiento y acceso a financiación y a mercados internacionales. En este proceso de evaluación han tenido en cuenta la experiencia y liderazgo del equipo de trabajo, la facturación creciente, los mercados, el propio encaje con el programa y la ambición por escalar en Europa.

Las empresas elegidas son 'Dattechs Analytics' S.L. (Plannifai), aplicación de gestión de proyectos, tareas y personas para empresas de Facility Services; 'Dnt Non Woven Fabrics' S.A., dedicada a la fabricación de no tejido de alta calidad para un amplio abanico de sectores; 'Duponte Investigación y Desarrollo' S.L., plataforma 'bio-informática' especializada en medicamentos que genera alertas en salud de acuerdo con el genoma del paciente; 'Fiixit Orthotic Lab' S.L., enfocada a la transformación digital de la ortopedia integrando las impresoras 3D dentro de sus instalaciones; o 'Hello Insurance Group Compañía de Seguros' S.A., primera plataforma universal de coche conectado con una solución 'aftermarket'.

Además, están 'Industria Española para el Desarrollo e Investigación 2100' S.A. (Graphenstone), creación de entornos ecológicos, naturales y sostenibles, incrementando el confort y la calidad de vida dándole la vuelta al mundo de las pinturas; 'Metrica6 Ingeniería y Desarrollos' S.L., solución 'ciberfísica' ('hardware' y 'software') para el ahorro de agua en diferentes tipos de consumidores y sectores; 'Noruco' S.L., fabricante de línea completa de productos innovadores de endoscopia para intervenciones quirúrgicas; 'Nosolosoftware Network' S.L., desarrollo ágil de 'software' a medida con productos propios 'SaaS' para cliente final; y 'Plytix' S.L., sistema de gestión de la información del producto en formato 'SaaS' para empresas que trabajan en el sector 'e-commerce'.

Durante los próximos seis meses, estas empresas adquirirán los conocimientos, competencias y herramientas necesarias para replicar sus modelos de negocio en Europa. Para ello, los técnicos de Ceseand les proporcionarán un programa formativo y de capacitación dirigido a aumentar sus competencias en materia de escalado internacional.

Este programa se centrará tanto en la organización de jornadas y seminarios formativos e informativos como en la prestación de servicios de apoyo y asesoramiento especializados con dimensión europea, con el formato de entrenamiento --'coaching'-- y mentoría --'mentoring'--, centrados en la mejora del modelo de negocio, la estrategia comercial y el acceso a financiación. También ofrecerán apoyo en materia de financiación, acceso a nuevos mercados internacionales, cooperación, transferencia de tecnología internacional, propiedad intelectual y vigilancia tecnológica.

Como colofón del programa, se organizará el próximo mes de noviembre el tercer foro de inversión internacional, previsiblemente en formato híbrido, donde las empresas beneficiarias de la iniciativa podrán presentar sus proyectos ante inversores nacionales e internacionales.

En este foro participarán entidades de capital de riesgo, capital privado, 'business angels' --inversores privados--, 'corporate venturing' --capital de riesgo corporativo-- y fondos públicos, además de empresarios y emprendedores con voluntad de escalar en Europa y grupos de interés --'stakeholders'-- del ecosistema de acompañamiento empresarial andaluz.

Además, las firmas seleccionadas optarán a presentar sus proyectos en el 'European Angel Investment Summit', organizado por la Asociación Europea de Business Angels y Capital Riesgo (EBAN) en colaboración con la Enterprise Europe Network de la Comisión Europea.

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

El pasado mes de abril tuvo lugar la 'IV Reunión de stakeholders Scale-up', con el objetivo de establecer un ecosistema regional de scale-ups --empresas no solo emergentes, sino que pretenden escalar el modelo--, así como de coordinar las distintas iniciativas y programas de apoyo a emprendedores que existen a nivel regional y mantener un alto nivel de coordinación entre los actores andaluces que gestionan programas y prestan servicios dirigidos a empresas emergentes --'startups'-- y scale-ups.

En esta reunión participaron representantes de incubadoras, aceleradoras, consultoras, expertos externos y agencias públicas andaluzas, entre los que destacaron los programas 'Andalucía Open Future', 'Minerva' y 'Startups Andalucía Roadshow', liderados por la Consejería de Transformación Económica, junto a Telefónica, Vodafone y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, respectivamente.

En cuanto a las acciones de promoción del programa, se ha lanzado una importante campaña en redes sociales y se ha servido de la capilaridad y colaboración de los grupos de interés.

Además, se presentó la convocatoria en 'Transfiere' en Málaga y se organizó un seminario telemático el pasado 6 de mayo en el que participaron el secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés Achedad, y el director ejecutivo del programa 'Scaleup' del IE Business School, Joe Haslam.

'Scale-up 2021' es un programa cofinanciado por el Programa Europeo para la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (Cosme) y está centrado en apoyar el escalado de empresas andaluzas cuyos modelos de negocios ya estén validados pero que necesitan asesoramiento y apoyo financiero para crecer a nivel internacional y alcanzar todo su potencial.