BCE.- Agenda Informativa de Europa Press para el 15 de junio ( 2 )

-- 08.45 horas: En Online, la Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME) organiza la conferencia virtual sobre la Integración Financiera Europea a la que asistirán, entre otros, presidente del Consejo Supervisor del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria (12.00), el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (12.30), o el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe (14.00).

-- 09.00 horas: La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo (EPSCO) en el European Convention Center de Luxemburgo.

-- 09.00 horas: El ministro de Agricultura, pesca y alimentación, Luis Planas, asiste a la reunión informal del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Lisboa.

-- 09.30 horas: En Madrid, presentación del informe 'La industria termosolar como motor económico en España' realizado por PwC y Protermosolar.

-- 10.00 horas: En Online, BME presenta el estudio "El MARF y su contribución al crecimiento empresarial". Para seguirlo vía 'online', es necesario inscribirse a través del siguiente enlace: https://jornadasbme.com/marf/.

-- 10.00 horas: En Madrid, la CNMV organiza el 15 de junio de 10:00 a 13:30 horas la III Conferencia sobre el estado de la reforma de los tipos de interés de referencia. Contará con la presencia del Presidente y otros miembros de la CNMV y con representantes de ESMA, de la Comisión Europea, del Banco de España, de la FCA (Financial Conduct Authority) del Reino Unido, de ISDA (International Swaps and Derivatives Association) y de EACH (European Association of CCP Clearing Houses) así como entidades españolas financieras, Banco Santander, BBVA y Caixabank, y no financieras, Telefónica. Más información: http://cnmv.es/Portal/Benchmark/Conferencia-Estado-Reforma-0....

-- 10.30 horas: En Madrid, rueda de prensa online del director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, para abordar la evolución del sector .

-- 10.30 horas: En Madrid, el director general de DSV Solutions Spain, Xavier Juncosa, presentará la compañía y explicará los nuevos proyectos de la división logística de la multinacional previstos en 2021 y 2022 en España. En Hotel Único, calle Claudio Coello 67.

-- 10.30 horas: En Madrid, Kantar presenta los resultados de Brand Footprint 2021, el ranking de las marcas que lideran el crecimiento global de gran consumo en España.

-- 11.00 horas: En Madrid, CCOO y UGT ofrecen rueda de prensa de forma online y presencial para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva en los sectores de Comercio y Hostelería en la sede de UGT en Madrid. Avenida de América, 25.

-- 12.00 horas: En Online, Asufin organiza un webinar sobre los servicios de pago digitales (PSD2) y cómo benefician estos a los consumidores.

-- 13.10 horas: En Online, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, clausura la presentación del Índice ManpowerGroup 'Los Empleos del Futuro y el Futuro del Empleo en España. ¿Una época dorada para el talento sénior?'. Al finalizar el evento, habrá rueda de prensa para los medios de comunicación.

-- 17.00 horas: En Online, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; y el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, inauguran la asamble general de la patronal logística. Online.

-- 17.30 horas: En Madrid, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, participa en un acto público por el derecho de huelga organizado por UGT, CCOO y la Comisión Internacional en defensa de los 300 procesados por huelga en España. Tendrá lugar en el Auditorio Marcelino Camacho (Calle Lope de Vega 40, Madrid).

-- 19.00 horas: En Madrid, elEconomista inaugura los actos por su XV Aniversario, donde intervendrán el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.