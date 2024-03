(AMP) De Guindos (BCE) reclama "reformas estructurales" en Europa para avanzar en competitividad

Aboga por la subida de salarios, pero pide que sea "compatible con la estabilidad de precios"



BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha considerado que "hay que volver a hablar de reformas estructurales en Europa" para avanzar en competitividad y productividad, que ha erigido como retos importantes para el crecimiento.

Ha considerado que Europa está "quedando atrás" respecto a otras regiones del mundo, entre las que ha enumerado China y Estados Unidos, durante su intervención en la sesión 'Perspectivas económicas de la zona euro' organizada por La Vanguardia, celebrada este jueves en el Auditorio ONCE de Barcelona.

Ha advertido que la productividad está "prácticamente estancada en Europa, pero es positiva" a causa de un crecimiento del empleo superior al económico, y ha augurado una recuperación del consumo vinculado a un aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Ha señalado que los costes laborales unitarios están "creciendo muy rápidamente" y ha advertido que ello puede producir una tensión inflacionista si no son absorbidos por la evolución de los beneficios, al menos en parte, ha matizado.

En este contexto, ha considerado importante que los salarios vayan recuperando esta pérdida de capacidad adquisitiva, si bien ha pedido que ello se haga con prudencia: "Los salarios van a crecer pero lo deben hacer de una forma compatible con la estabilidad de precios".

Ha recalcado --textualmente-- el buen comportamiento del mercado laboral y ha destacado que ello tiene más impacto en el número de empleados que en las horas trabajadas: "El número de horas se reparte entre más gente actualmente".

TIPOS DE INTERÉS

De Guindos ha expresado confianza en que la inflación continúe bajando, también en el caso del indicador subyacente, si bien ha advertido que esta 'última milla' que la economía afronta a día de hoy va a ser "más duro" que las etapas transitadas desde octubre de 2022.

Sobre la reducción de los tipos, ha asegurado que el BCE quiere acumular información sobre la evolución del mercado laboral, los salarios y la productividad antes de tomar una decisión, y ha valorado que en junio, tras la firma de convenios colectivos que prevé para principios de año, tendrán "suficiente".

"En junio ya tendremos la imagen más completa y podremos tomar decisiones sobre la política monetaria", ha zanjado el vicepresidente.

No obstante, ha advertido que los tipos no se situarán a niveles de hace cinco o seis años --cuando eran cercanos a cero, ha explicado-- si no que ha augurado que serán "en términos reales, ligeramente positivos", por lo que, sumados a la inflación, los ha situado sobre el 3%.

POLÍTICA FISCAL

El vicepresidente del BCE ha abogado por una "reducción paulatina" del déficit y de la deuda pública de los países ante la aprobación de las nuevas reglas fiscales, que ha considerado mucho más razonables que las anteriores.

Ha augurado que se aplicarán "en su totalidad" en 2025, mientras que ve en el 2024 un año de transición desde el punto de vista fiscal.

Ha subrayado que la prima de riesgo de España, Italia y Grecia se está reduciendo porque los inversores consideran que tienen un "potencial de crecimiento superior", si bien ha pedido --textualmente-- no tomar por seguro que será siempre así.

De Guindos ha considerado que la economía española ha día de hoy tiene "dos cosas buenas": un sistema bancario que ha descrito como saneado y cuya situación ha diferenciado de la de 2010 o 2012, y una economía que ha descrito como competitiva.

BANCA

El vicepresidente del BCE ha alertado que existen determinadas entidades financieras especializadas en el inmobiliario comercial que "pueden suponer o llevar a situaciones de tensión", ante lo que ha pedido evitar que se extiendan al conjunto del sector.

Ha subrayado que la exposición de la banca europea al 'real estate' es reducida y la ha situado en el 5% del total del libro de crédito: "El problema no es la media, es la dispersión".