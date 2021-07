La Consejería de Igualdad gestionará 450 millones de los fondos 'Next Generation' mediante 39 proyectos

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha explicado este martes que su departamento gestionará 450 millones de los fondos europeos 'Next Generation' que irán vinculados a 39 proyectos que ya han sido aprobados por la Comisión Europea, y que este mismo mes serán conveniados con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En una comparecencia en la comisión parlamentaria sobre Asuntos Europeos, Rocío Ruiz ha considerado que los dichos fondos europeos, de los que a Andalucía le corresponden 450 millones hasta 2023, impulsarán a la comunidad autónoma para "avanzar en materia de economía de cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social".

La responsable andaluza de Igualdad ha detallado que los 39 proyectos presentados por la Consejería se articularán en torno a cuatro grandes líneas de actuación, que serán atención a la dependencia, infancia, transformación digital y accesibilidad, según ha detallado la Junta en una nota.

"Nuestra apuesta por una Andalucía más inclusiva, más social y más igualitaria no es únicamente un compromiso moral con las personas más vulnerables, sino que se ajusta a la tendencia europea de un crecimiento económico responsable y solidario", ha apuntado la consejera.

Ha agregado que esta tendencia "apunta a la necesidad de aportar un nuevo enfoque a las reformas estructurales que se acometan para lograr un estado del bienestar moderno y sostenible que proteja a la ciudadanía, garantice el cuidado de las personas mayores y las personas dependientes, refuerce los servicios sociales y proporcione oportunidades vitales a las nuevas generaciones".

"Estamos convencidos de que es el momento de actuar, de hacer real el cambio para esa tierra igualitaria, inclusiva y accesible", y "de apostar por las políticas sociales si queremos que Andalucía sea de verdad una comunidad fuerte, que genere empleo y riqueza aspire al lugar que merece", ha abundado la consejera.

Ruiz ha valorado que Igualdad será la primera consejería andaluza en tener aprobados los fondos europeos y los proyectos definidos, debido a que "ha quedado claro que la salida de la crisis debe ser sobre todo social, y somos conscientes de que la atención a las personas vulnerables es primordial, y que tienen que poder acceder cuanto antes a los derechos que les pertenecen".

En este sentido, ha recordado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece que serán las administraciones las encargadas de identificar y seleccionar los proyectos que se sufragarán con los fondos europeos y, tras su aprobación, se suscribirán convenios de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales que detallarán el importe de cada proyecto, los hitos y objetivos a percibir. Ese paso, según ha subrayado Ruiz, se realizará ya este mes, de forma que los proyectos puedan empezar su andadura tras el verano.

Las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones participarán, de forma directa o compartida con la Junta de Andalucía, en la gestión del 20,25% de los fondos asignados a Andalucía, mientras que los agentes sociales y el Tercer Sector lo harán con el 17%.

Ruiz ha resaltado en este sentido su "compromiso con la cogobernanza y el diálogo como forma de gobierno" desde su departamento, por lo que ha tendido la mano a entidades locales y sociales para desarrollar cuanto antes estos proyectos. "Los fondos 'Next Generation' nos ofrecen una oportunidad crucial para salir de la crisis, y no queremos hacerlo solos, no podemos hacerlo solos", ha enfatizado la consejera.

Según ha detallado durante su intervención, durante este 2021 se ejecutará una inversión de casi 125 millones de euros; en 2022 esta cantidad ascenderá a 154 millones, y en 2023 será de otros 171 millones de euros.

SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES Y DIVERSIFICADOS

La Consejería de Igualdad ha articulado estas inversiones en torno a cuatro grandes bloques, que se desarrollarán todos al mismo tiempo "porque sin ellos no podemos avanzar como sociedad igualitaria". El primero de los bloques se ha denominado 'Andalucía más Cercana' --323 millones de euros--, y se centrará en la transformación de los servicios sociales y la atención a la dependencia, con el objetivo de fortalecer la implantación del nuevo modelo de atención puesto en marcha tras la pandemia.

"Queremos consolidar este modelo de proximidad y cercanía con proyectos muy novedosos como una nueva red de cuidados intermedios o un nuevo tipo de centro para cuidados de larga duración", ha destacado Rocío Ruiz en la comisión parlamentaria.

La consejera ha resaltado su apuesta por unos servicios sociales integrales y diversificados, "que cada persona pueda elegir donde quiere estar, que tenga opciones para seleccionar el recurso que más le conviene y que tenga en cuenta la situación individualizada de cada usuario", ha incidido.

El bloque 'Andalucía más Social' --84 millones-- girará en torno la modernización de la administración y las nuevas tecnologías aplicadas al servicio de las personas. Así, se han diseñado proyectos relativos a digitalización, inteligencia artificial y el 'big data' aplicados a los servicios sociales y la agilización de los procesos.

"Es una apuesta por la calidad, la eficacia y la eficiencia para reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes, hay que reducir y agilizar procedimientos para que los profesionales de los servicios sociales puedan centrarse en lo que de verdad importa, las necesidades de las personas", ha defendido la consejera.

El tercer gran bloque será 'Andalucía más Infancia' --21,7 millones--, que persigue "fortalecer los servicios de atención a la infancia y la adolescencia". El impulso al acogimiento familiar y la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión tendrán un papel destacado, así como la reforma de infraestructuras para adaptarlas a las nuevas necesidades.

Unos compromisos de protección a la infancia más vulnerable y desprotegida, ha remarcado Ruiz, que ya aparece recogido en la Ley de Infancia y Adolescencia, que ya cuenta con el dictamen favorable del Parlamento andaluz y será aprobada por la Cámara en unos días.

El último gran bloque de actuación será Andalucía más accesible --otros 17,5 millones--, con proyectos que buscan garantizar entornos accesibles y comprensibles para personas con discapacidad, y adaptar tanto las instalaciones de la administración como su información a las personas con discapacidad y sus familiares.