El Gobierno de Navarra crea una oficina para los fondos europeos Next Generation

PAMPLONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles la creación de una nueva entidad organizativa que lleve a cabo y coordine todas las funciones que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea.

La Oficina Next Generation se integrará en el Departamento de Economía y Hacienda. Se pone en marcha con carácter temporal y estará vigente hasta que finalicen los fondos europeos Next Generation, por lo que no tiene vocación de convertirse en definitiva en la estructura del departamento.

El ejercicio de las funciones de la Oficina Next Generation se desarrollará sin menoscabo de las competencias que, en lo relativo a Europa, correspondan a otros departamentos del Gobierno de Navarra.

El nuevo órgano realizará las funciones de coordinación, control, gestión presupuestaria, contable y financiera, así como de gestión del sistema de información de los fondos derivados del PRTR en la Administración de la Comunidad foral.

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha explicado en rueda de prensa que "desde el Ministerio de Hacienda se va a liderar la canalización tanto de los fondos provenientes de la Unión Europea como de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y para ello ya se ha constituido la Conferencia Sectorial con la ministra de Hacienda al frente y las consejeras y consejeros de Hacienda de todas las Comunidades Autónomas".

Saiz ha destacado igualmente que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ejercerá las funciones atribuidas por la normativa europea como autoridad de control del Instrumento Europeo de Recuperación.

En ese sentido, la consejera ha destacado que "la interlocución con órganos del Ministerio de Hacienda va a ser continua y por ello desde el Gobierno de Navarra se ha apostado por la creación de la oficina Next Generation, integrada dentro del departamento de Economía y Hacienda".

La consejera de Economía y Hacienda ha destacado "la importancia mayúscula del reto que afronta Navarra como comunidad" y ha subrayado que "el Gobierno de Navarra, a través de los órganos competentes, se está reforzando para dar una respuesta en consonancia y que esté a la altura del reto que nos presenta el plan europeo".

Por su parte, la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha afirmado que "estamos en un momento histórico en Europa, Europa ha respondido a la crisis provocada por la pandemia de la forma en que se le pedía en la anterior crisis, es decir, con apoyo, con recursos, con protección, y ha llevado a cabo una movilización de fondos sin precedentes, dando respuesta de forma responsable a una situación excepcional, en un escenario en el que Navarra está bien posicionada -para la captación de fondos- con sus estrategias, que se alinean perfectamente con las oportunidades que trae Europa".

Así, ha señalado que desde su departamento ya se estaba trabajando en el impulso y monitorización de las oportunidades de Europa, tarea que ahora se refuerza con la nueva oficina.