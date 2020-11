González Laya destaca como prioridad el enfoque de género en la estrategia de cooperación española contra la Covid

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha destacado el enfoque de género y el "empoderamiento de mujeres y niñas" como "prioridad" en la estrategia de la cooperación española frente a la pandemia de la Covid19.

Durante su comparecencia en la comisión del ramo en el Senado, González Laya ha destacado la visión transversal de esta materia que se ha tenido en cuenta, según ha explicado, en toda la estrategia. Tanto para medidas relacionadas con la lucha contra la violencia de género, como sobre la economía de los cuidados o la salud sexual y reproductiva, entre otros,

Estos temas, ha indicado, "han sido y son prioridades en esta respuesta española". Además, ha recordado que España ha sido uno de los países impulsores de la resolución aprobada por unanimidad en la Asamblea General de la ONU para "dar una respuesta al Covid centrada en mujeres y niñas".

Además, ha defendido la "diplomacia feminista". Así, ha explicado la labor de su departamento, por ejemplo, con las mujeres de África afectadas por la pandemia, por los conflictos de sus países y por la violencia machista. A su juicio, "todos los esfuerzos son pocos para trabajar por su empoderamiento económico".

SOBRE LA SUBVENCIONES A FEMINISTAS Y COLECTIVO LGTBI

En su intervención, la ministra ha tenido que responder a una pregunta del senador de Vox José Manuel Marín, que le ha pedido explicaciones sobre las subvenciones que, según ha explicado, han recibido organizaciones feministas y de colectivos LGTBI nacionales desde su departamento y como parte de la partida concedida a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

González Laya ha señalado que estas subvenciones están relacionadas con el tratado de la UE sobre el respeto a la igualdad y ha indicado que a ese respeto a la igualdad España "no va a ceder". En este sentido, ha recordado que es uno "de los valores fundamentales" en los que se asienta la UE, así como la ONU y está presente en la Constitución y le recordado que los destalles de estas financiaciones se encuentras en la web de su departamento.

En senador de Vox ha señalado que el enfoque de diversidad sexual o la orientación "no debe ser un factor para ser discriminado" pero tampoco "para ser tratado de forma distinta". A su juicio, pertenecer a determinados colectivos "no justifica" las "ventajas y atenciones". Según ha asegurado, Vox "no ve colectivos", sino "personas" con las "mismas obligaciones".