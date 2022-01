Izaskun Bilbao: "Para hablar de una mujer o una persona con discapacidad campeona deben ser extraordinarias"

"Cuanto más responsabilidad tiene una mujer, más sufre la discriminación", lamentó la ex presidenta del Parlamento Vasco

La eurodiputada de Renew Europe Izaskun Bilbao aseguró este lunes que en ocasiones una mujer o una persona con discapacidad deben añadir a sus triunfos deportivos el ser "extraordinarias" para tener su hueco en los medios de comunicación y avisó igualmente de que "cuanto más responsabilidad tiene una mujer, más sufre la discriminación".

"Para hablar de una mujer o de una persona con discapacidad campeonas en los medios deben ser extraordinarias. ¿Por qué tener que demostrar tantas cosas antes de que se hable de nosotras?", apuntó Bilbao durante el Encuentro Informativo 'El Futuro está en tus manos: deporte, igualdad e inclusión', celebrado este lunes con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) y organizado por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo.

Bilbao aseguró que había estado revisando qué decían los medios sobre deporte femenino y que el "primer equipo femenino aparecía después incluso de la Segunda División". "No tiene ningún sentido", subrayó. "También hay que cambiar el lenguaje porque parece que estamos pidiendo permiso y somos más del 50 por ciento de la población", remarcó.

Para la política del PNV, "las mujeres no tienen el mismo reflejo" en los medios y por ello pidió "identificar la desigualdad". "No es cuestión de formarse, tenemos que acabar con esos ámbitos invisibles en los que no estamos porque estamos ocupadas en otras cosas", aseveró Bilbao.

Además, la ex presidenta del Parlamento Vasco lamentó que se celebren eventos deportivos en países donde se discrimina a la mujeres. "Soy favorable a que desde Europa se diga que no todo vale, pero lo económico prima. Quizá entre todos podamos darle un poco la vuelta para hablar de valores, pero ¿cómo se compatibilizan valores y economía?", se preguntó, al tiempo que reconoció, en cuanto a la representatividad de la mujeres en las federaciones deportivas europeas, que los países del Norte les "llevan alguna ventaja". "Europa debe construir marco europeo que luego debe ser traducido en la legislación de cada país", aclaró.

"Quizá por cultura las mujeres estamos más entrenadas para lo emocional y no nos importa tanto compartir, pero cuánto más responsabilidad tiene una mujer, más sufre la discriminación, yo la viví siendo presidenta del Parlamento Vasco. El tema de la igualdad no es cuestión de mujeres, es de valores, hay que construirla entre todos", recalcó Bilbao, que cree que "hay una evolución" y que se están "dando pasos", pero advirtió que a algunas mujeres "se les va a pasar el tiempo.

La diputada de Renew Europe participó en este debate, cuyo objetivo es el de animar a los ciudadanos a subir sus ideas a la plataforma de la CoFoE (https://futureu.europa.eu/processes) y así favorecer el diálogo en torno a los temas que deben configurar la UE del futuro, para aportar la visión que existe desde la Unión.

En este sentido, la eurodiputada opinó que se requieren "criterios de actitud globales y programas" de cara a tratar la desigualdad y la integración de las personas con discapacidad, y se refirió a la necesidad de establecer "criterios homogéneos y generar una dimensión europea del deporte para afrontar mejor estos problemas".

Bilbao señaló que "para tener éxito" en estos retos deben "respetar el principio de que la Unión Europea sólo debe intervenir donde añada valor" y recordó que el "deporte mejora el nivel general del bienestar y ayuda a superar problemas sociales como el racismo o la desigualdad de género", insistiendo en lo negativo de que "la mayoría" de las actividades vinculadas al deporte recaigan en el sector privado porque entonces "prima el beneficio".

La política del PNV demandó generar un espacio europeo "especialmente útil" como ya demostró la conocida Ley Bosman que "terminó con la discriminación de contratar futbolistas por nacionalidad", y resaltó lo necesario de "progresar en la implementación de estándares".

"LOS RECURSOS NO SON UN GASTO, SON UNA INVERSIÓN"

Bilbao detalló algunas de las iniciativas de Europa en materia de igualdad como el programa 'Erasmus+' y las áreas en las que se debe trabajar como la igualdad salarial, las transparencia en las retribuciones, la erradicación de estereotipos y la lucha contra toda las manifestaciones de violencia contra las mujeres y la infancia. En cuanto a la discapacidad, "la base es la idea de una integración" a través de la agenda 2020-30, y "la meta es mejorar el acceso" a las actividades deportivas.

También explicó que el anteproyecto de ley presentado el pasado julio de 2021, y actualmente en tramitación parlamentaria, se hizo "con la participación de todos los agentes" y tras el "resultado de una escucha activa" de cara a "incorporar la igualdad de género y a las personas con discapacidad en todas las actividades deportivas", con medidas "concretas" para que las federaciones puedan crear comisiones para abordar estos temas del mejor modo posible o para que la "maternidad no afecte negativamente a las mujeres deportistas". "Estoy absolutamente segura de que va a ser una ley valiente y que va a responder a los retos que tenemos", deseó.

Como conclusión, consideró que la UE está "llamada a aportar al deporte los mismos beneficios que a otros sectores" y que para conseguir la igualdad y la inclusión se necesita "una potente apuesta desde los poderes públicos", sin olvidar lo vital del "plano individual" de cada uno.

"Hay que identificar la desigualdad y la discriminación porque sus estereotipos están profundamente implantados que ayudan a su normalización. La igualdad y la integración no son sólo una obligación desde la perspectiva de los derechos fundamentales, son actividades que aportan talento, nos hacen más resilientes y competitivos y cohesionan a la sociedad. Los recursos destinados no son un gasto, son una inversión", sentenció.

