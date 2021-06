Montserrat (PP): Los españoles "no van a indultar" a Sánchez tras "dejar sin voz a la Cataluña constitucionalista"

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber dejado "sin voz a la Cataluña constitucionalista" con la concesión de indultos a los presos condenados por el 'procés' de 2017 que "envalentonan a los independentistas", y ha augurado que los españoles "no van a indultar" al jefe del Ejecutivo socialista.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Dolors Montserrat se ha pronunciado así acerca de dichos indultos concedidos este martes por el Consejo de Ministros, que han conllevado a que el de este miércoles sea para ella un "día muy triste" en el que siente "impotencia y abandono", según ha comentado.

Ha augurado que "los indultos van a envalentonar al independentismo, que es insaciable, que busca la independencia y no va a parar hasta conseguir la independencia", según ha incidido antes de criticar que "Sánchez ha dejado son voz a la Cataluña constitucionalista, la que cree en el imperio de la ley".

"No sólo nos deja sin voz, sino que nos hace la pinza con el Gobierno de la Generalitat", de forma que "traslada el 'procés' catalán a un proceso español donde prima la confrontación, la división, el que ya no se cumplan las leyes", ha añadido la europarlamentaria 'popular', quien ha insistido en que es "un día muy triste" para ella "como catalana y española", y también "para todos los españoles".

Tras afearle que haya "indultado a españoles que atentaron contra la Constitución", que es "el marco de convivencia que nos dimos todos", Dolors Montserrat se ha mostrado segura de que Pedro Sánchez "saldrá de La Moncloa más pronto que tarde", y de que "los españoles no van a indultar" al presidente del Gobierno.

La representante del PP se ha preguntado "qué utilidad pública pueden tener indultos de personas que no han mostrado arrepentimiento, que no han pedido perdón, que son insaciables, no van a parar hasta tener la independencia", tras lo que ha defendido que "cuanto antes tiene que llegar un Gobierno en España que crea de verdad en España, en todos los españoles, sin abandonar a nadie", y asumiendo que "España es una gran democracia y la tenemos que defender".

Finalmente, preguntada por la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la eurodiputada del PP ha puesto de relieve que su partido ha contribuido a "levantar la inmunidad de un fugado de la justicia", y "se está tramitando entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE cómo ejecutar la euroorden" contra el político catalán, de forma que ella "espera y desea que se cumpla la ley y un día veamos a un fugado de la justicia delante de la justicia", según ha concluido Dolors Montserrat.