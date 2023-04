Olivia Mandle, activista climática de 15 años:"Mi generación es la generación con la necesidad de hacer un cambio"

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La joven activista catalana Olivia Mandle, de 15 años y embajadora del Pacto Climático de la Comisión Europea y 'La España Azul' señala que su activismo "irrumpió" cuando tenía 12 años con la creación de la Jelly Cleaner, aunque asegura que "lo llevaba dentro desde bien pequeña".

En 2019, la activista creó la Jelly Cleaner, un mecanismo que consigue retirar los microplásticos que se encuentran en la capa más superficial del mar. Esta herramienta fue construida con botellas de plásticos usadas y un par de medias de cuándo hacía ballet.

Al año siguiente, Mandle lanzó su primera campaña en Change.org dónde reclamaba que se trasladaran los 3 delfines que se encontraban en el Zoo de Barcelona a un santuario de delfines. Si bien es cierto que la campaña llegó a las 56.000 firmas, los delfines fueron trasladados a un Zoo de Atenas, Grecia.

HA LANZADO LA CAMPAÑA #noesPaísparaDelfines

Mandle asegura que "España es la mayor cárcel de delfines y cetáceos en toda Europa y el sexto país a nivel mundial con más delfines en cautiverio". Es por eso, que Mandle ha decidido lanzar la campaña #noesPaísparaDelfines para pedir al Gobierno español "una ley del cierre programado de delfinarios en España". La campaña ha recogido 140.000 firmas, además del apoyo de senadores y científicos.

La propuesta ha llegado al Senado gracias a la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, dónde ha pasado varias mociones de ley que han sido rechazadas.

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL DESDE PEQUEÑOS

Olivia Mandle considera que esta no es una batalla solo de Europa, sino que "todo el mundo deberíamos actuar ahora" y asegura que "estamos todos en el mismo barco y es nuestro planeta". Mandle es consciente del trabajo que se está realizando para intentar reducir el impacto del cambio climático, pero aclara que "hemos de ser más".

Así pues, la joven activista reclama una educación medioambiental en edades tempranas con la finalidad que "los más pequeños crezcan concienciados y sean ellos quienes puedan concienciar a los que les rodean".

En lo que se refiere al reportaje del IPCC, asegura que "es evidente que no hemos avanzado en nada", aunque señala que el mismo informe apunta que "se puede hacer". Es por eso que Mandle considera que es "ahora la hora de actuar". De no ser así, "llegaremos a un punto de no retorno dónde el planeta no aguantará más".

"FALTA ACCIÓN, PERO HAY ESPERANZA"

La activista critica que "falta acción", aunque considera que "hay esperanza", sobre todo, tras la movilización de los sectores más jóvenes. "Mi generación es la generación con la necesidad de hacer un cambio, pero tal vez seamos la última generación con la posibilidad de hacer este cambio antes de que sea demasiado tarde", ha alertado.

El ímpetu de la activista catalana recuerda a las acciones de Greta Thunberg, una comparativa que Mandle considera "un honor". Sin embargo, señala que aunque "el cambio climático y los derechos de los animales están conectados", sus luchas son diferentes.

Olivia Mandle se ve en un futuro como bióloga marina "cerrando delfinarios por todo el mundo" y con la aprobación de la ley que ella misma ha propuesto al Senado. Mandle ha concluido: "No voy a parar hasta que todo este negocio terrorífico se acabe".

