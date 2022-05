Ciudadanos pide una estrategia europea sobre salud mental porque está empeorando "de forma grave"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Ciudadanos y portavoz de Salud, Soraya Rodríguez, ha exigido a la UE una estrategia europea sobre salud mental, porque estas enfermedades se están extendiendo especialmente entre los jóvenes, agravadas por la pandemia y la guerra en Ucrania, y empeorando "de forma grave".

La eurodiputada ha reivindicado una estrategia europea de salud mental para empujar a los países a dar prioridad a esta materia y para homologar los servicios públicos sanitarios en toda la UE. "Hay grandes desigualdades entre carteras de servicios y sobre tratamientos: sin servicios públicos, el nivel de renta determina el acceso a la ayuda", ha denunciado.

Rodríguez ha situado esta apuesta por la salud mental dentro de lo que debería ser una política sanitaria de la UE, con competencias para la Comisión y un presupuesto comunitario, "primer pilar" de lo que espero que en los próximos años sea una política europea de salud pública.

Por su parte, la psiquiatra del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y gran divulgadora de salud mental, Rosa Molina, ha explicado el aumento drástico de problemas en los jóvenes, con conductas autolesivas y cuadros ansioso-depresivo, y cómo el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes en Europa.

"La pandemia, los efectos de las redes sociales, la revolución digital, forman un caldo de cultivo para esta explosión de problemas de salud mental. Es un problema de todos, no debería ser un lujo, es indispensable una inversión pública. No hay salud si no hay salud mental", ha advertido.

Entre las medidas que ha planteado, en primer lugar, luchar de frente contra el suicidio, que se ha situado por delante de los accidentes de tráfico, pero no cuenta sin embargo con campañas y acciones tan decididas. También ha pedido medidas para garantizar la divulgación de información fiable sobre salud mental, porque no llegan al uno por ciento las publicaciones cualificadas en esta materia.

Asimismo, Esther Gómez, más conocida por su perfil en redes 'Mi enfermera favorita', ha explicado los problemas para la especialización en salud mental de las enfermeras y ha puesto también el acento en la importancia de guiar a los jóvenes. "Nueve de cada diez jóvenes buscan información en Internet sobre salud mental antes que acudir al especialista, pero como acabamos de escuchar no llegan al uno por ciento las publicaciones de profesionales", ha recalcado.

Al mismo tiempo, la directora de Mental Health Europe, Claudia Marinetti, ha subrayado la importancia del trabajo en prevención. Ha insistido en la necesidad de una estrategia europea que promueva medidas en todos los terrenos, especialmente en la educación. "Y hay que cambiar la narrativa: la salud mental tiene que ser algo positivo, no sólo enfermedad", ha recalcado.

El representante de Unicef ante la UE, Geert Cappelaere, ha pedido una acción decidida para proteger la salud mental de los niños y los jóvenes, algo "urgente" porque mina su capacidad de aprender, desarrollarse, y aportar a la sociedad a la que pertenecen. Los suicidios son la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años, "tres jóvenes cada día fallecen en Europa".

La directora general de Salud de la Comisión Europea, Sandra Gallina, quien ha explicado los programas y la financiación de la UE para salud mental. "Luchamos para que la salud mental quede cubierta en la medida de lo posible. Pero los fondos no son demasiado abundantes", ha admitido. También ha mostrado su preocupación por la situación en Ucrania y ha anunciado, entre otras medidas, la próxima firma de un acuerdo para aportar 7 millones a la Cruz Roja para tratamientos en el terreno.

El miembro de WHO Europe, Ledia Lazeri, ha pedido por su parte cambiar la narrativa y pasar de hablar de enfermedades mentales a hablar de salud mental, de bienestar mental, y ha reclamado más presupuesto para la prevención y no sólo para el cuidado de pacientes. "Porque eso no es suficiente, la estrategia de bienestar debería dejar claro que hay que prevenir y generar resiliencias", ha añadido.

Finalmente, Frank Bellivier, delegado para Salud Mental y Psiquiatría del Ministerio de Sanidad francés, país que preside el semestre europeo, ha celebrado la movilización que se está dando sobre salud mental, pero ha subrayado la necesidad de multiplicar la inversión y de reforma de los servicios públicos nacionales para equilibrar prevención, cuidados y rehabilitación.