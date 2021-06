SEO/Birdlife considera la sentencia del TJUE sobre Doñana un "espaldarazo" a las denuncias durante décadas de las ONG

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización SEO/BirdLife ha celebrado la sentencia dictada este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que falla que España ha incumplido sus obligaciones ambientales en el entorno de Doñana porque es un "espaldarazo y certificación" de la justicia a lo que llevan décadas denunciando las entidades ecologistas, la sociedad civil y el mundo científico en numerosos informes.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press el responsable del programa de aguas de SEO/Birdlife, Roberto González, que califica el fallo judicial de "completamente positivo" porque confirma que España ha incumplido la Directiva de Aguas y la Directiva de Hábitats que están vinculados al estado de las masas de agua que ya había advertido previamente la Comisión Europea.

No obstante, alerta de que el deterioro del acuífero de Doñana sigue produciéndose y "va a peor" así como en el conjunto de sus masas de aguas, su hábitat y especies y pide al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Junta de Andalucía que se sienten a la mesa y pongan de una vez por todas un "punto de inflexión" para reparar la situación.

González lamenta además que a pesar de que las ONG llevan denunciando la situación desde 2009, dos planes hidrológicos después y en vías de elaboración del tercer periodo de planificación hidrológica 2022-2027, pese a las "numerosas alegaciones" todos estos años, la situación no se ha solucionado y "el avance es nulo".

Por ello, denuncia que "Doñana va a peor" y la situación sobre la que sentencia este jueves el TJUE es un "auténtico reflejo de la política de aguas en España". En ese sentido advierte de que si Doñana, que es Parque Nacional y Patrimonio Mundial de la Humanidad, no se consigue conservar, y sigue fallando la política de aguas supondría un "auténtico fracaso".

Igualmente, alerta de que los planes y medidas que plantea el plan hidrológico del Guadalquivir para el periodo 2022-2027 son "insuficientes y totalmente contrarias a lo que debe ser la conservación de Doñana" y denuncia que la "medida estrella" es un trasvase.

Para SEO/BirdLife "mantener un parque nacional con goteo es artificial" y no elimina el problema de origen, ya que no hay en su opinión ningún trasvase entre distintas cuencas que no genere expectativas. "Se ha visto en el Mar menor. Donde hay adicción al consumo de agua, si llevas un trasvase transmites que se puede seguir aumentando el uso del agua", reflexiona.

"La Doñana que se protegió cuando se declaró el Parque Nacional ya se ha perdido, está en un estado de UCI total. Tenemos que sacarla de ahí y salvar lo que queda porque revertirlo a su estado inicial sería imposible", concluye.