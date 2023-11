AM-Comisaria europea dice que España "va a la avanzadilla" en luchar contra violencia machista pero hay que "hacer más"

La ministra Redondo destaca que Pamplona y Navarra son "referentes" en la materia para el resto de España y la Unión Europea



PAMPLONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, ha afirmado este viernes en Pamplona que "España va a la avanzadilla" en lo que respecta a las políticas contra la lucha hacia las mujeres, pero que "es cierto que tenemos que hacer más". "No todos los Estados miembros -de la Unión Europea- son como España en lo que a esta cuestión respecta. Hemos de promover que el 'no' es 'no' y que solamente 'sí' quiere decir 'sí'", ha señalado.

Así lo ha indicado Dalli en una rueda de prensa ofrecida junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la primera sesión de trabajo desarrollada por los representantes ministeriales de la Unión Europea que han participado este viernes en la reunión informal ministerial de Igualdad, desarrollada en el auditorio Baluarte de Pamplona en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea.

Según ha señalado, "se está intentando convencer a todos los Estados miembro para que sigan los pasos de España y que cuenten con este tipo de legislación". "España está a la avanzadilla, eso está claro y está ayudando a otros estados miembro para llegar a un acuerdo en torno a esta legislación", ha manifestado, tras subrayar que "a veces", como con las movilizaciones surgidas a raíz del caso de La Manada, "es la sociedad la que hace una contribución para que se ponga en marcha la legislación". Otras, ha añadido, "es al revés, es la legislación la que anima a cambios en la sociedad".

En este sentido, ha remarcado que "a fuerza de hablar de este tema", la gente se da cuenta de "lo horrendo que es este tipo de delito, y todos aquellos que tienen hijas, hermanas, madres o esposas, se interesarán".

Tras apuntar que "es una realidad que lleva con nosotros desde la noche de los tiempos", ha reivindicado que la política trata de "mejorar la vida de la gente". "Sabemos que numerosas familias están en situaciones críticas debido a esta lacra de la violencia", ha dicho, tras añadir que "lo menos que se puede hacer es contar con una legislación a nivel europeo sobre la violencia contra la mujer".

Ha añadido Dalli que "éste es un reto para la igualdad en Europa" y "toda esta lucha ha ido jalonado con una serie de hitos y logros". En este sentido, ha destacado el convenio de Estambul, que ha entrado en vigor en la Unión Europea el 1 de octubre y que supone "una antorcha de esperanza". "La Comisión Europea, por su parte, ha lanzado una propuesta de directiva para luchar contra la violencia que sufren las mujeres, y ello marca los esfuerzos en esta senda crucial", ha añadido.

"Estamos a horas de celebrar el Día Mundial de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, y en estos momentos somos especialmente conscientes de todo lo que nos queda por recorrer. Hemos de intensificar nuestros esfuerzos", ha reivindicado. Además, ha destacado la importancia de los fondos europeos, que están "destinados a actuaciones tan importantes que pueden servir para salvar vidas", como los centros de atención 24 horas a las víctimas.

Tras subrayar "la importancia de recopilar datos" porque "sirven para conocer la plena magnitud y complejidad" de la cuestión y para "ver cómo son de eficaces nuestras acciones", Dalli ha remarcado la importancia de los servicios especializados, que "sirven para proteger a las víctimas de la retraumatización".

Por su parte, Redondo ha señalado que la primera sesión "ha sido muy intensa" y que "se ha podido avanzar en el diagnóstico". Así, ha citado como principales problemas la falta de datos "fiables" y de protocolos "estandarizados" que "permitan tener más o menos estadísticas reconocibles en todos los ámbitos de la Unión Europea".

"No se puede hablar de violencia contra las mujeres, sino de violencias, porque cada vez surgen más formas diferentes y difícilmente detectables, y, por lo tanto, difícilmente incorporables a la estadística". Según Redondo, se trata, entre otras, de la violencia a través de las redes sociales, de la violencia en internet, de la violencia vicaria, de la violencia económica, y de distintas violencias estructurales.

"Hay mucho que hacer y vamos a seguir colaborando, pero hoy he comprobado que hay una alianza formidable de los países de la Unión Europea a favor de la igualdad y en contra de todos los tipos de violencia de género", ha subrayado.

Además, ha añadido que Navarra "es una comunidad pionera, absolutamente a la vanguardia en la lucha contra las violencias y en la forma de proteger a las víctimas". "Pamplona y Navarra son referentes para el resto de España y también en la Unión Europea", ha dicho.

Por otro lado, ha querido agradecer a Dalli su "empatía". "He encontrado muchísima inteligencia, muchísima capacidad, estoy un poco abrumada, pero también he encontrado mucha comprensión y mucha empatía, especialmente de la comisaría Dalli", ha dicho.

Preguntada por los últimos casos conocidos de violencia hacia la mujer, Redondo ha mostrado su "solidaridad" con las familias y las víctimas y el "máximo respeto a la labor de la policía". También ha expresado su "respeto a la división de poderes" y a la justicia, y ha añadido que "hay una legislación garantista, una legislación protectora y yo confío en que las mujeres encuentren en la legislación toda la ayuda y el apoyo necesario".

LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

Respecto a las 7.000 víctimas de violencia que han sido avisadas por la policía de que su maltratador es reincidente, Redondo ha indicado que esta "es una cuestión que nos preocupa", si bien ha indicado que "afortunadamente, en España hay una legislación garantista".

LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

En concreto, ha dicho que "hay una legislación además muy reciente", la ley del 'solo si es sí', "que protege" a las mujeres. "Creo que lo que hay que hacer es implementarla y ser conscientes de que necesitamos todavía recursos y esfuerzos para que la legislación de protección de las mujeres sea lo más amplia y lo más extensa y llegue a todas", ha dicho.

La reincidencia, ha añadido, es "uno de los gravísimos problemas", y "es evidente que hay que establecer medidas y mecanismos que refuercen la protección de las mujeres contra los maltratadores, sobre todo si sabemos que están en sus entornos próximos y son reincidentes".

Además, ha añadido que "los jueces están sometidos al imperio de la ley" y "tienen que aplicar la legislación vigente". "No tienen margen de maniobra, tienen que aplicar la legislación vigente. Eso es evidente en un Estado de Derecho. Los jueces interpretan la norma pero aplican la norma, por lo tanto quiero trasladar también un mensaje de garantía a las mujeres, porque es una buena legislación la que tenemos en España", ha apuntado.

En este sentido, ha considerado que la del 'solo sí es sí' "es una ley de abajo arriba, es una ley que surge en la calle, lamentablemente por un acontecimiento dramático, terrible, absolutamente reprobable". "Ese acontecimiento dio lugar a una ola feminista de indignación en la calle, en todos los rincones de España y eso afloró en una ley, en una buena ley que ha tenido que ser retocada y remodelada porque la técnica legislativa a veces es fastidiada, pero yo creo que es una buena ley que pone el foco el consentimiento y que dice a las mujeres estáis a salvo, 'sólo sí es sí'", ha manifestado.