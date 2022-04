UE.- Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

-- 09.30 horas: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera participa en el desayuno con los embajadores de la Unión Europea. En la residencia del Embajador de Francia. Calle Serrano, 124. Madrid.

-- 09.30 horas: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas se reúne con la presidenta de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, Ana Rodríguez Castaño. Sede del ministerio. Paseo Infanta Isabel, 1. Madrid.

-- 11:00 horas: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera participa en el evento 'Our ocean, our people, our prosperity', organizado por la Global Gost Gear Iniciative en el marco de la Conferencia Our Ocean 2022. Por vídeo.