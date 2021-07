UE.- López Miras apuesta por un órgano de participación público-privado para coordinar el reparto de fondos NEXT Generation

Al final de ese reparto, cree que "no puede haber una diferencia de 20 puntos entre la comunidad con menos fondos y la que más obtiene"

MURCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha apostado por crear un órgano de participación en el que estén representadas las comunidades autónomas, el Gobierno central y el sector privado para coordinar con "transparencia" el reparto de fondos NEXT Generation de la UE destinados a la recuperación de la crisis generada por la pandemia.

El objetivo es "sentarnos en una mesa y desarrollar los proyectos que de verdad pueden ser competitivos en cada comunidad autónoma", tal y como ha afirmado López Miras durante su participación en el foro 'Fondos europeos: tiempo para la acción' organizada por Grant Thornton.

A su parecer, "no hay que entrar en una concurrencia competitiva dura sin tener un marco transparente, participativo y de cogobernanza liderado por una agencia independiente, como decía la presidenta de la Comunidad de Madrid", Isabel Díaz Ayuso.

"Mientras no se den estas circunstancias de independencia, objetividad y transparencia absoluta, creo que tenemos que sentarnos todas las administraciones, el sector privado para identificar qué proyectos pueden ser más productivos y más beneficiosos en cada territorio con el fin de tener un acuerdo previo para poder maximizar la productividad", ha destacado.

"Esto no se trata de competir", según López Miras, quien lamenta que "llevamos 16 meses compitiendo unas comunidades con otras y se hace realmente agotador: para ver quien conseguía antes material sanitario al principio de la pandemia; para ver quien tiene menos contagios o

LA GESTIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL "BRILLA POR SU AUSENCIA"

Ha lamentado que la gestión del Gobierno central "ha brillado por su ausencia" y ahora, una vez que se empiece a dejar atrás la crisis sanitaria y comience la recuperación económica, ha ensalzado que las comunidades van a volver a tener un papel "fundamental" en la gestión de estos fondos europeos NEXT Generation.

Ha valorado que estos fondos son "una oportunidad para la Región de Murcia y para el conjunto de España". De hecho, cree que la UE ha "cumplido" con los fondos y ha estado "cuando se le ha necesitado". Lo que le "preocupa" a López Miras es que se gestionen "con total transparencia y participación".

"Europa los ha distribuido entre los estados miembros en función de unos criterios objetivos: población, PIB y tasa de desempleo", según López Miras. En cambio, lamenta que "no sabemos los criterios con los que el Gobierno central los va a repartir a las comunidades autónomas".

Ha destacado que los fondos son "esenciales" para la Región de Murcia porque "marcan un antes y un después". Así, destaca que es la forma de "transformar aquellos sectores productivos que están dejando de ser rentables de cara al futuro e implementar aquellos que estamos liderando en la Región de Murcia".

Con la llegara de estos fondos, el Gobierno murciano se plantea que la Región "pueda ser un polo industrial de las nuevas energías limpias, como el hidrógeno, el gas y las fotovoltaicas". Y es que, añade, "creemos que tenemos el potencial para hacerlo, porque tenemos el Valle de Escombreras que es uno de los referentes industriales de Europa y porque, además, somos la región de Europa con más horas de sol al año, unas 3.000 aproximadamente".

"Nosotros podemos también conseguir que estos fondos europeos nos sitúen como uno de los centros logísticos sostenibles por excelencia del sur de Europa a través del Aeropuerto, del Corredor Mediterráneo y del Puerto de Cartagena, donde ya tenemos programada su ampliación", segú López Miras.

Asimismo, cree que la Región puede conseguir con estos fondos europeos "la transformación del modelo turístico de la Región, que ya empieza a estar agotado y que tiene muchas posibilidades de reconvertirse y de crecer, sobre todo, por la saturación de otros destinos turísticos de España".

Su intención es usar también estos fondos para "exportar conocimiento en lo que ya somos líderes". Así, destaca que "uno de los grandes desafíos de la humanidad es la gestión de los recursos hídricos: cómo conseguir agua y maximizar su utilización". A este respecto, ha subrayado que la Región de Murcia ya es "líder mundial" en la gestión y reutilización del agua, así como en la industria agroalimentaria y en las tecnologías aplicadas en este sector.

Por eso, ha señalado que desde la Región salen una de cada cuatro frutas y hortalizas (el 20%) que exporta España. "Esto lo hacemos con muchas tecnología e innovación", ha señalado.

En cuanto a la gestión del agua, ha indicado que Europa está en torno al 4% en la reutilización de los recursos hídricos; mientras que España se sitúa en torno al 7%; y la Región de Murcia en el 98%. "Si esto lo hicieran el resto de comunidades autónomas, tendríamos una disponibilidad de agua mucho mayor que la que tenemos ahora", ha valorado. "Porque la realidad es que hay una parte de España que no tiene el agua que necesita, no ya para vivir, sino para producir", ha advertido.

A su juicio, la Región tiene "los conocimientos, la tecnología y la experiencia suficiente" para que sea "un centro de transferencia de talento desde España al mundo". Además, cree que estos fondos europeos "tienen que marcar un antes y un después en la digitalización" para combatir la despoblación en zonas rurales, que cada vez incide más en más zonas de España y también en algunas zonas de la Región, a pesar de que somos una comunidad pequeña y muy poblada".

En su opinión, es muy importante que llegue el 5G a todas estas zonas rurales, así como la digitalización en toda la administración para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso de todos los ciudadanos a la administración. Asimismo, cree que la digitalización "tiene que ser esencial para aumentar la calidad en todos los procesos, tanto educativos como sanitarios y, por supuesto, llevar la administración a todas las empresas" para que puedan aumentar su tamaño.

"EQUIDAD" EN EL REPARTO

López Miras ha estimado que España "tiene que usar estos fondos en su conjunto" para que el país pueda transformar su modelo productivo. "Para que estos fondos europeos puedan marcar un antes y un después en la salida de la crisis y puedan ser la lanzadera para la recuperación, España tiene que salir en su conjunto de esto", ha destacado.

"Unas comunidades autónomas no pueden acceder a los fondos en detrimento de otras", según López Miras, quien cree que unas autonomías no pueden implementar unos proyectos "en detrimento de otras". Así, cree que, al igual que la UE ha repartido los fondos en función de unos criterios objetivos, España "debería hacer lo mismo con las comunidades autónomas".

Así, destaca que a la Región de Murcia le corresponderían 2.400 millones de euros si se repartieran en función de los criterios ya mencionados: PIB, población y tasa de desempleo. No obstante, ha señalado que esto no quiere decir que esté en contra de la concurrencia competitiva, pero advierte que 2hasta ahora no ha habido concurrencia competitiva".

"Lo único que hemos sabido hasta ahora de los fondos son algunas conferencias sectoriales en las que solo se ha informado de cuál era el reparto en vivienda, en agricultura y en algún área más", y el criterio de reparto "no se basa en los criterios establecidos por la UE ni en los del sistema de financiación ni en los establecidos en los dos fondos de recuperación que se ha repartido para la gestión de la pandemia".

Al final de ese reparto, cree que "no puede haber una diferencia de 20 puntos entre la comunidad con menos fondos y la que más obtiene, "como sucede con la financiación autonómica". A su juicio, "no puede haber este agravio comparativo porque, entonces, España no va a salir al mismo ritmo de esta crisis".