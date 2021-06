UE.- El TUE condena a Alemania por incumplir de forma "sistemática y persistente" las normas sobre calidad del aire

BRUSELAS, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha fallado este jueves en contra de Alemania por haber superado de manera "sistemática y persistente" los valores límite para garantizar la calidad del aire y además haber incumplido su obligación de adoptar medidas "adecuadas" para atajar la situación.

El incumplimiento, que se produjo entre 2010 y 2016 en 26 zonas del país, entre ellas, las ciudades y alrededores de Berlín y Múnich, Hamburgo o Stuttgart, se produjo por superar el valor límite anual fijado para el dióxido de nitrógeno (NO2).

El tribunal de Luxemburgo también ha dictaminado que Alemania incumplió su obligación de "velar por que los planes relativos a la calidad del aire prevean medidas adecuadas para que el periodo de superación de los valores límite sea lo más breve posible".

El fallo, por tanto, estima la totalidad del recurso que había interpuesto la Comisión Europea y desestima la alegación formulada por Berlín, que argumentaba que la superación de los valores de NO2 era imputable "esencialmente" a omisiones del Ejecutivo comunitario por no haber propuesto una legislación "eficaz" para limitar las emisiones por vehículos diésel.

No obstante, el TUE ha contestado a esta afirmación que los vehículos de motor sometidos a las normas europeas "no son la sola y única " causa de las emisiones de NO2. Además, la normativa aplicable a la homologación de vehículos "no puede exonerar a los Estados miembros de su obligación de cumplir los valores límite fijados".

El hecho de que un país supere estos valores de NO2, continúa el tribunal de Luxemburgo, no basta por sí solo para que se considere que ese Estado miembro también ha incumplido su obligación de adoptar medidas para reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno a la atmósfera en un periodo de tiempo "lo más breve posible".

Sin embargo, los jueces europeos han concluido tras un análisis "detallado" del caso que Alemania "manifiestamente no adoptó a su debido tiempo las medidas adecuadas para que el periodo de superación de los valores límite de NO2 fuera lo más breve posible en las 26 zonas controvertidas.