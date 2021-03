UE.- VÍDEO: González Laya cuestiona que el gobierno de Ayuso tenga "capacidad" para dar "respuestas" a los ciudadanos

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha cuestionado este miércoles que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, tenga "capacidad" para dar "respuestas" a los ciudadanos y ha asegurado que la moción de censura "quizás es la manera de afianzar" un gobierno regional que sí sepa resolver los problemas de la población.

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la ministra ha recordado que "no hay presupuestos" en Madrid ni se ha aprobado "un proyecto legislativo en la legislatura", a excepción de la ley del suelo, "que está recurrida". "Pero no ha habido más", ha insistido.

"Quizás hay que preguntarse también qué capacidad tienen estos gobiernos para impulsar respuestas. Asegurémonos que nos concentramos en dar respuestas a los problemas de los ciudadanos. Hagámoslo desde el compromiso, el servicio público y desde la honestidad, que es como tiene que ser", ha señalado.

Preguntada por las mociones de censura del PSOE contra los gobiernos del PP, González Laya ha asegurado que es el "momento" de ver "qué soluciones" se aportan desde la política "a los ciudadanos". "Cómo nos aseguramos que nuestra prioridad no es servirnos a nosotros mismos, si no a nuestros ciudadanos. Cómo hacemos para volver a darle confianza a nuestros ciudadanos y que ayuden a responder a sus preocupaciones", ha planteado.

Según la ministra, cuando "alguien en política no es honrado, no es honesto o hay dudas" sobre ello, "no es el momento" ahora para que se dediquen al servicio público. "Lo importante es un gobierno sólido en España y en las comunidades autónomas para que impulsen respuestas a los ciudadanos", ha defendido.

González Laya ha negado que la inestabilidad política en algunas regiones tengan repercusión en el exterior y ha recordado que España ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado, un plan de recuperación o una ley de eutanasia. "Casi todos se pueden unir excepto una comunidad. Esto es lo que estamos poniendo en valor", ha dicho.

